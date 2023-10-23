İran, Mahsa Amini haberi yapan iki gazeteciye toplamda 25 yıl hapis cezası verdi

İran, geçen yıl Mahsa Amini protestoları sırasında çeşitli suçlamalarla tutukladığı iki kadın gazeteciden birine 12, diğerini de 13 yıl hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı'nın İran'da Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansından aktardığına göre, Devrim Mahkemesi gazeteciler Elahe Muhammedi ve Nilüfer Hamidi hakkındaki kararı açıkladı.

Muhammedi, "ABD ile işbirliği yapmak" suçlamasıyla 6 yıl, "ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla faaliyette bulunmaktan" 5 yıl ve "rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla 1 yıl hapse mahkum edildi.

Hamidi'ye ise "ABD ile işbirliği yapmaktan" 7 yıl, "ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla faaliyette bulunmaktan" 5 yıl ve "rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla bir 1 yıl hapis cezası verildi.

Ülkede Mahsa Emini hakkında yaptıkları haberlerle ön plana çıkan iki gazetecinin 20 gün içinde kararı temyize götürme hakları bulunuyor.

Hamidi, Mahsa Emini'nin hastanedeki görüntülerini haberleştirmesinin ardından 22 Eylül 2022'de gözaltına alınmış, Muhammedi ise Emini'nin cenaze merasimini haberleştirdikten sonra gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler gazetecilere Mayıs’ta gerçeğe ve hesap verebilirliğe olan bağlılıklarından dolayı basın özgürlüğü ödülü vermişti.

Mahsa Amini protestoları ve gazeteciler

Mahsa Amini, İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 16 Eylül'de yaşamını yitirdiğinde 22 yaşındaydı.

Amini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak rejim karşıtı protestolara dönüştü. Protestolar ‘Kadın, Yaşam, Özgürlük’ ayaklanması olarak nitelendirildi.

İran aylarca süren gösterilerde yaklaşık 500 kişiyi öldürüldü. Olayı ortaya çıkaran ve protesto haberleri yapan gazeteciler de İran’da devletin baskısıyla karşılaştı. Bazıları hedef haline geldi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’e (RSF) göre İran’da son bir yıl içinde 79 gazeteci gözaltına aldı. Halihazırda 12'si halen demir parmaklıklar ardında.

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre de İran’da en az 28'i gazeteci hapis.

(HA)