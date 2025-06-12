İran'la gerilim artarken ABD Bağdat Büyükelçiliğinden personel çekiyor

ABD Orta Doğu'da artan gerginlikler nedeniyle bölgeden askeri olmayan personelinin bir bölümünü çıkarmaya hazırlanırken İran'a yönelik olası İsrail saldırısıyla ilgili duyumlar da artıyor.

Perşembe günü İran'a yönelik olası İsrail saldırısına ilişkin haberleri soran gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump, "[Bunun] yakın olduğunu söylemek istemiyorum, ancak gerçekleşebilecek bir şey gibi görünüyor." dedi.

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin durması kaygı kaynağı

Bölgesel bir çatışmayı tetikleme riski de içeren bir İsrail saldırısına ilşkin kaygılar, iki ülke arasındaki nükleer anlaşma müzakerelerinin durmuş göründüğü ABD ve İran arasında gerginliği artmasından kaynaklandı. Trump, çarşamba günü yayına sokulan bir podcast'te İran'ın nükleer silah geliştirme yeteneğini sınırlayacak bir anlaşmaya varma olasılığından "eskisi kadar emin olmadığını" söyledi.

Ancak Trump, perşembe günü de İran ile bir anlaşmanın "oldukça yakın" olduğunu söyledi ve ülkeye İsrail saldırısının "her şeyi mahvedebileceği" konusunda uyardı.

Gazetecilere, "Bir anlaşma olacağını düşündüğüm sürece, onların [İran'dan] içeri girmesini istemiyorum," dedi.

Trump daha önce nükleer programıyla ilgili müzakereler başarısız olursa İran'ı "bombalamakla" tehdit etmişti ve İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade çarşamba günü görüşmeler başarısız olursa ve ABD ile çatışma tırmanırsa İran'ın bölgedeki ABD askeri üslerine saldıracağını söyledi. Geçtiğimiz ay İsrail'in de İran nükleer tesislerine olası saldırılar hazırlamaya başladığı bildirilmişti.

Trump çarşamba günü ABD'nin artan gerginliklerin ortasında Irak'tan ve bölgedeki diğer ülkelerden askeri olmayan bazı personelini geri çekmeyi planladığını söyledi. Trump, Washington, D.C.'deki Kennedy Center'da muhabirlere, "Tehlikeli bir yer olabileceği için görevden alınıyorlar ve ne olacağını göreceğiz," dedi. "Ülke dışına çıkma bildiriminde bulunduk."

Bağdat Büyükelçiliğinden personel çekiliyor

Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada "Başkan Trump, Amerikalıları hem yurtiçinde hem de yurtdışında güvende tutmaya kararlı. Bu kararlılıkla, tüm büyükelçiliklerimizde uygun personel pozisyonunu sürekli olarak değerlendiriyoruz. Son analizimize dayanarak, Irak'taki Misyonumuzu azaltmaya karar verdik." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Associated Press'e yaptığı açıklamada da, görevden alınmayan ABD personelinin Bağdat'taki büyükelçilikten çıkarılacağını söyledi.

Amerikalı ve Iraklı kaynaklar haberi Reuters'a doğruladı ancak kaynaklar haber kuruluşuna bu hareketin hangi güvenlik risklerinden kaynaklandığını veya ülkeden kaç yetkilinin uzaklaştırılacağını paylaşmadı.

Adı açıklanmayan bir hükümet yetkilisine atıfta bulunan resmi Irak Haber Ajansı, Bağdat'tan hayati önem taşımayan ABD hükümet çalışanlarının tahliyesinin "bir dizi Orta Doğu ülkesindeki ABD diplomatik varlığıyla ilgili prosedürler olduğunu ve yalnızca Irak'ı ilgilendirmediğini" bildirdi. Iraklı yetkili ayrıca kendi taraflarında "bu tahliyeyi gerektiren herhangi bir güvenlik göstergesi kaydetmediklerini" söyledi.

AP, Dışişleri Bakanlığının hayati önem taşımayan personel ve ailelerinin Bahreyn ve Kuveyt'ten de ayrılmalarına izin verdiğini bildirdi.

CENTCOM açıklaması

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini denetleyen ABD Merkez Komutanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, komutanlığın "gelişen gerginliği izlediği" ve Dışişleri Bakanlığı ve müttefikleriyle birlikte "sürekli bir hazırlık durumu" sağlamak için çalıştığını ve bir ksım personelin "gönüllü olarak ayrılmasına" izin verdiği belirtildi.

Trump çarşamba günü Kennedy Center'da gazetecilerle konuşurken bölgedeki gerginliğin nasıl azaltılabileceği sorusunu, açıkça İran'a atıfta bulunarak "Nükleer silahları olamaz, buna izin vermeyeceğiz" diye yanıtladı.

Trump perşembe günü de gazetecilere İran için "Bir çatışmadan kaçınmayı çok isterler.” dedi. Ancak “bize şu anda vermek istemedikleri bazı şeyleri vermeye istekli olmak zorunda kalacaklar.” diye ekledi.

CBS çarşamba günü ABD yetkililerinin İsrail'in İran'da bir operasyon başlatmaya “tamamen hazır” olduğunu ve İran'ın Irak'taki ABD tesislerine saldırılarla karşılık verebileceğini öğrendiğini bildirdi. NBC, İsrail'in İran'a karşı askeri eylem düşündüğünü ve bunun ABD desteği olmadan olacağını bildirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletlerdeki misyonu da çarşamba günü X'te "İran nükleer silah peşinde değil ve ABD militarizmi yalnızca istikrarsızlığı körüklüyor." diye açıklama yaptı.

(AEK)