İran komünist partisi: Saldırılar ‘kurtuluş’ değil, ulusal egemenlik ihlali

İran Komünist Partisi (TUDEH), 28 Şubat 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla, İsrail ve ABD tarafından İran topraklarına yönelik başlatılan geniş çaplı saldırıları sert bir dille kınadı.

TUDEH, saldırıların İran’ın nükleer programına ilişkin diplomatik müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesine dikkat çekerek, uluslararası toplumu barış için harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, sabah saatlerinde başlayan füze ve hava saldırılarının doğrudan İran’ın nükleer ve füze kapasitesini hedef aldığı belirtildi. TUDEH, ABD başkanı Donald Trump’ın video mesajı aracılığıyla duyurduğu "rejim değişikliği" hedefini, ülkenin yıkımına yol açacak bir "suç eylemi" olarak nitelendirdi.

TUDEH, dış askeri müdahalelerin İran halkına özgürlük getirmeyeceğini, aksine ülkeyi bağımlı ve otoriter bir yapıya sürükleyeceğini vurguladı. Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

"İran’ı yok etmek, ülkeyi mevcut otoriter hükümetin boyunduruğundan kurtarmanın yolu değildir. Bu ancak halkın ve ülkenin özgürlük yanlısı güçlerinin mücadelesiyle mümkündür."

TUDEH, askeri saldırıları memnuniyetle karşıladığını belirten Rıza Pehlevi ve Halkın Mücahitleri gibi grupları "paralı askerler" olarak tanımlayarak, tüm ulusal ve barışsever güçleri bu saldırganlığa karşı tek yumruk olmaya davet etti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sevgili yurttaşlarım!

Bu sabah, anavatanımız İsrail’in ırkçı hükümeti ve ABD hükümeti tarafından büyük çaplı füze ve hava saldırılarına hedef oldu. İran topraklarına yönelik bu açık saldırganlık, İran ve ABD hükümetlerinin, bölgesel ülkelerin arabuluculuğuyla, İran’ın nükleer programı konusundaki farklılıklarını çözmek için son haftalarda müzakereler yürüttüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Donald Trump video mesajında İran’a “büyük bir askeri” saldırı ilan ederek, saldırının amacının İran’ın nükleer ve füze yeteneklerini yok etmek ve aynı zamanda İran’daki rejimi değiştirmek olduğunu açıkladı. İran topraklarında gerçekleştirilen bu suç teşkil eden saldırı, şüphesiz ki yurttaşlarımızın can kaybına ve ülkenin yıkımına yol açacaktır.

Bu saldırı, Rıza Pehlevi ve Halkın Mücahitleri gibi paralı asker güçleri tarafından memnuniyetle karşılanmış olup, ülkemizdeki tüm özgürlük yanlısı ve ulusal güçler tarafından kesinlikle kınanmaktadır. Bu saldırı, vatanımızın ulusal egemenlik ve bağımsızlık hakkının açık bir ihlalidir.

Uluslararası hukukun tamamına aykırı olan bu açık saldırganlığın başlamasının ardından, İslam Cumhuriyeti misilleme olarak İsrail’e ve Bahreyn, Katar, Abu Dabi, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan’daki ABD üslerine füze saldırıları düzenledi. Dünya haber ajanslarından gelen raporlara göre, İsrail hava kuvvetleri ayrıca Güney Lübnan’ı ve Irak’ta Bağdat yakınlarındaki bölgeleri de hedef aldı.

Sevgili yurttaşlarım!

Amerikan emperyalizminin ve Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlardan yargılanan İsrail hükümetinin askeri saldırganlığı, İran’ın tiranlık boyunduruğundan ve mevcut diktatörlük hükümetinden kurtuluşunu müjdelemek bir yana, İran’ı güçlü bir bölgesel ülke olarak yok etme ve Velayet-i Fakih rejimini, muhaliflerine karşı kanlı bir baskı programı ilan etmiş olan bağımlı ve otoriter bir hükümetle değiştirme girişimidir.

İran Tudeh Partisi, İran’daki tüm ulusal ve özgürlük yanlısı güçleri ve dünyadaki tüm barışsever ve ilerici güçleri, bu kritik ve kader anlarında el ele vererek, İsrail ve Amerikan emperyalizminin vatanımıza yönelik bu saldırganlığına son vermek ve barışı tesis etmek için tüm güçleriyle birleşmeye çağırıyor. İran’ı yok etmek, ülkeyi mevcut otoriter hükümetin boyunduruğundan kurtarmanın yolu değildir. Bu ancak halkın ve ülkenin özgürlük yanlısı ve ulusal güçlerinin mücadelesiyle mümkündür."

İran TUDEH Partisi / 28 Şubat 2026