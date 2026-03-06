İran Kızılayı: Saldırılarda 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

09.10 | İran’da kritik toplantı

İran devlet televizyonuna göre, Geçici Liderlik Konseyi, yeni lider seçimine ilişkin programı yapmak için 4’üncü kez bir araya geldi.

Konsey; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin seçtiği Ayetullah Ali Rıza Arafi’den oluşuyor.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldığı toplantında, lider seçimi için Uzmanlar Meclisi’nin toplanması ve gelecekteki liderin tanıtımına ilişkin planlama yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Ali Hamaney’in oğlu Müçteba Hamaney’in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’da yeni lider olarak Mücteba Hamaney’in öne çıkmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.