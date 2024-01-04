İran: Kirman'daki katliamı IŞİD üstlendi

IŞİD, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba günü Kirman'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sorumluluğunu üstlendi.

İran'da Kasım Süleymani anmasında çifte bombalı saldırı

New York Times'ın haberine göre, saldırıyı “çifte şehadet operasyonu” olarak niteleyen IŞİD, iki militanın General Kasım Süleymani'nin türbesinde düzenlenen anma törenine yaklaşarak üzerlerindeki patlayıcı kemerleri “münafık liderin kabrinin yakınında” patlattıklarını açıkladı.

İki saldırganın kimlikleri Ömer el-Muvahid ve Seyfullah el-Mücahid olarak açıklandı.

İran'da geniş çevrelerce saygı gören asker ve güvenlikçi Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, dört yıl önce ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracı saldırısında öldürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı silahlı saldırıda öldürüldü

IŞİD'in açıklaması, ABD ve bölgesel askeri yetkililerin değerlendirmeleriyle de örtüşüyor. Dört ABD yetkilisi, Amerikan istihbaratının saldırının büyük olasılıkla IŞİD'in işi olarak değerlendirdiğini öne sürmüştü. Bazı İranlı liderler başlangıçta İsrail'i suçlamış, ancak Batılı yetkililer, İsrail'in İran'da gizli operasyonlar yürüttüğüne inanılsa da bu saldırıların hedefinde bilim insanlarına veya yetkililere yönelik nokta operasyonları veya nükleer ya da silah üreten tesisleri imhaya yönelik saldırılar olduğunu söylediler.

İran da ilk açıklamalarda saldırıların uzaktan kumandalı bombalarla yapıldığını önse sürmekle birlikte bugün resmi haber ajansı IRNA'ya bilgi veren bir resmi kaynağa göre ilk patlamanın intihar saldırısı olduğu belirlendi, ikinci patlamanın da büyük olasılıkla aynı şekilde gerçekleştiği düşünülüyor.

New York Times'ın haberinde saldırı, ABD'nin öncülük ettiği uluslararası koalisyon tarafından yıllarca süren saldırılarla büyük ölçüde zayıflatılan IŞİD için 'kanlı bir yeniden canlanma' olarak yorumlandı. ABD yetkilileri IŞİD'in amacının saldırların suçunu İsrail'e atmak ya da savaşı yaygınlaştırmak olmayıp düşmanı vurmak için ele geçen bir fırsatın değerlendirilmesi olduğunu düşünüyor.

Sünni İslamcı IŞİD, Şii iktidarını temsil eden ve Ortadoğu'da Şiilerin oluşturduğu bir ittifakın başını çeken, fon ve silah sağlayan İran'la uzun zamandır çatışma halinde.

İran, katliamın gerçekleştiği 3 Ocak'ı ulusal yas günü ilan etti.

Katliamın bilançosu

İran yetkilileri, çifte patlamada ölenlerin sayısını Çarşamba günü 103 olarak vermişti. Ancak yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi Perşembe günü 84 kişinin öldüğünü söyledi.

Vahidi, patlamalarda yaralananları tedavi eden bir hastaneyi ziyaret ederken, bazı yaralıların durumlarının ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının tekrar artabileceğini söyledi. Tesnim'e göre saldırıda toplam 284 kişi yaralandı. Bunların 220'si hala Kirman'da hastanede yatıyor, birçoğu stabil durumda veya küçük ameliyatlara ihtiyacı var.

İran liderleri, 'terör saldırısı' olarak nitelendirdikleri saldırıyı kınamaya ve failleri cezalandırmaya and içmeyi sürdürmekle birlikte İsrail aleyhtarı söylemi tırmandırmıyor. (AEK)