ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2023 16:32
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2023 16:36
1 dk Okuma

İran, Jîna Mahsa Amini’nin ailesinin yurtdışına çıkmasını engelledi

Amini’nin ailesi Saharov Ödülünü almak için Fransa'ya gidecekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/10/iran-jina-mahsa-amininin-ailesinin-yurtdisina-cikmasini-engelledi.jpg

İran, geçtiğimiz yıl başkent Tahran'da başörtüsünü 'düzgün takmadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Jîna Mahsa Amini'nin ailesine yurtdışına çıkış yasağı getirdi.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Saharov Ödülüne layık görülen Amini'nin ailesinin ödül törenine katılmak üzere yurtdışına çıkmasına İran rejimi engel oldu.

IranWire haber sitesinin haberine göre, Amini ailesi, 8 Aralık’ta törene katılmak üzere Fransa’ya gitmek için başkent Tahran’daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’na geldi.

Fakat havalimanındaki yetkililer Amini ailesinin uçağa binmesini engelledi. Yetkililer ailenin pasaportlarına el koydu ve onlara “yurtdışına çıkma yetkilerinin olmadığını” söyledi.

Saharov Ödülünü AP Başkanı Metsola açıklamıştı

AP Başkanı Roberta Metsola, Fransa’nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulu devam ederken ödülün Jîna Mahsa Amini ve İran’daki Jin Jiyan Azadî Hareketi’ne verildiğini belirtmişti.

Metsola, “Bu olay kadınların öncülüğünde tarihe geçen bir hareketi tetikledi. ‘Jin Jiyan Azadî’ sloganı İran’da eşitliği, onuru ve özgürlüğü savunan herkes için bir toplanma çığlığı haline geldi” ifadelerini kullanmıştı.

İran masha amini
Sayfa Başına Git