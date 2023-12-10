İran, Jîna Mahsa Amini’nin ailesinin yurtdışına çıkmasını engelledi

İran, geçtiğimiz yıl başkent Tahran'da başörtüsünü 'düzgün takmadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Jîna Mahsa Amini'nin ailesine yurtdışına çıkış yasağı getirdi.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Saharov Ödülüne layık görülen Amini'nin ailesinin ödül törenine katılmak üzere yurtdışına çıkmasına İran rejimi engel oldu.

IranWire haber sitesinin haberine göre, Amini ailesi, 8 Aralık’ta törene katılmak üzere Fransa’ya gitmek için başkent Tahran’daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’na geldi.

Fakat havalimanındaki yetkililer Amini ailesinin uçağa binmesini engelledi. Yetkililer ailenin pasaportlarına el koydu ve onlara “yurtdışına çıkma yetkilerinin olmadığını” söyledi.

Saharov Ödülünü AP Başkanı Metsola açıklamıştı

AP Başkanı Roberta Metsola, Fransa’nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulu devam ederken ödülün Jîna Mahsa Amini ve İran’daki Jin Jiyan Azadî Hareketi’ne verildiğini belirtmişti.

Metsola, “Bu olay kadınların öncülüğünde tarihe geçen bir hareketi tetikledi. ‘Jin Jiyan Azadî’ sloganı İran’da eşitliği, onuru ve özgürlüğü savunan herkes için bir toplanma çığlığı haline geldi” ifadelerini kullanmıştı.