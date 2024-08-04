İran: İsrail’e yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

Heniyye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.

İsrail'in Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi. Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.

“Hizbullah daha geniş hedefler seçebilir”

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden bir sözcü, Hizbullah'ın, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıya karşılık verirken "daha geniş ve daha derin hedefler seçeceğini ve kendisini sadece askeri hedefler ve araçlarla sınırlamayacağını tahmin ettiklerini" söyledi, bu hedeflerin İsrail sınırları içerisinde olacağını belirtti.

Sözcü, CBS'e yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Hizbullah ve rejimin yazılı olmayan bir anlayışla askeri operasyonlarında belirli sınırlara bağlı kaldığını ve askeri hedefleri öncelediğini" söyleyen sözcü, "Ancak, İsrail ordusunun Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısı bu sınırlardan sapmaya işaret ediyor" dedi.

ABD’den Lübnan’daki vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz" dedi.

Büyükelçilikten ülkedeki vatandaşlara yapılan uyarıda, birtakım hava yolu şirketlerinin "bölgeye uçuşlarını iptal ettiği" ancak ticari uçuşların devam ettiği belirtildi.

ABD vatandaşlarının mali konuda destek almaları için Büyükelçiliğe başvurabilecekleri vurgulanan uyarıda, ülkeyi terk etmeyeceklerin ise "acil durum planı" hazırlaması tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla 1 Ağustos'ta vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulunmuştu.

ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıklamıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah’ın saldırıları devam etti

Hizbullah, dün resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Ramya Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın sınır bölgesindeki Kfar Killa beldesine art arda 4 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. NNA'da ayrıca, İsrail'in Mahmudiye bölgesi ve Blad beldesi çevresine hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Mercayun ilçesi çevresindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

AA’nın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket fırlatıldı. İsrail'e ait hava savunma sistemleri, atılan roketleri imha etti. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketin büyük çoğunluğu önlendi.

Saldırıya ilişkin Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Hillel'in onlarca katyuşa füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah, saldırının İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.

(AS)