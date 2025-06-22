İran İsrail’e 35 füzeyle saldırdı: Tel Aviv ve Hayfa vuruldu

İran, bu sabah saat 07.30’da İsrail’e yönelik geniş çaplı bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Yaklaşık 35 füzenin fırlatıldığı saldırıda, Tel Aviv ve Hayfa’da dört farklı noktaya doğrudan isabet kaydedildi.

İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füze ve şarapnel nedeniyle 10 ihbar aldıklarını, en az 23 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralanmaların çoğunun hafif olduğu, hasar gören bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, Hayfa, Tel Aviv, Ness Ziona ve Beer Yakov’daki bazı binaların doğrudan vurulduğunu yazdı.

Saldırılar sırasında ülke genelinde hava saldırısı alarmları devreye girerken, bazı füzelerin savunma sistemleri tarafından engellenemediği bildirildi. Hayfa’da ise bir füzenin isabet ettiği bölgede sirenlerin çalmadığı belirtildi.

İsrail Polisi: Hedefler tahliye edildi

İsrail Polis Sözcüsü Dean Elsdunne, saldırı sonrası isabet alan binalara girerek sivillerin tahliye edildiğini, bomba imha ve enkaz kaldırma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

İsrail’den karşı saldırı

AA'nın haberine göre, İran’ın füze saldırısının ardından İsrail ordusu da karşı hamle başlattı. İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın batısındaki bazı askeri hedefleri ve füze fırlatma rampalarını vurdu. İsrail, bu saldırıların İran’ın füze operasyonlarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran, Hayberşıken füzesi kullandı

İran, bu operasyonda ilk kez çoklu başlıklı, üçüncü nesil "Hayberşıken" balistik füzelerini kullandığını duyurdu. İran devlet televizyonu, sabah saatlerinde düzenlenen "Gerçek Vaat-3 Harekatı" kapsamında 40 füzenin fırlatıldığını ve hedeflerin arasında Ben Gurion Havalimanı, biyolojik araştırma merkezleri ile alternatif komuta merkezlerinin olduğunu açıkladı.

İran, bu saldırıda daha hassas ve yıkıcı etki yaratmak için yeni taktikler uyguladığını, henüz tüm askeri kapasitesini devreye sokmadığını iddia etti.

İsrail’de yeni kısıtlamalar

ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri vurmasının ardından İsrail, olası misillemelere karşı bazı sosyal kısıtlamaları yeniden devreye soktu. Ülkede tüm okullar kapatıldı, kamuya açık toplantılar yasaklandı ve sadece temel hizmet veren işletmelerin açık kalmasına izin verildi.

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(EMK)