İran: İsrail'in korkakça saldırısı cevapsız kalmayacak

İran Cumhurbaşkanlığı, Suriye’nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna dün (1 Nisan) düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail, Şam'da İran diplomatik misyonunu vurdu: 2'si general, 7 yetkili öldü

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, İsrail’in düzenlediği füze saldırısını ‘terör suçu ve uluslararası hukukun ağır ihlali’ olarak nitelendiren İran Cumhurbaşkanı Reisi, “Siyonist rejim, direniş cephesi savaşçılarının inanç ve iradesi karşısında aldığı yenilgiler ve başarısızlıklardan sonra kendini kurtarma mücadelesinde kör suikastları gündemine almaya başladı” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin bu tür eylemlerle amaçlarına ulaşamayacağını belirten Reisi, “Direniş cephesinin her geçen gün güçlendiğine ve özgür ulusların bunların gayrimeşru doğasına karşı duyduğu tiksinti ve nefrete tanık oluyoruz. Bu korkakça suç cevapsız kalmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Kudüs Gücü’nün üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail, Hamas öncülüğündeki Filistinli gruplara ‘tam destek’ veren İran, Suriye ve Hizbullah güçlerini 8 Ekim 2023’ten bu yana hedef alıyor.

Muhammed Rıza Zahidi kimdir?

(VC)