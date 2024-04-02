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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 12:50
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 12:58
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İran: İsrail'in korkakça saldırısı cevapsız kalmayacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Şam’daki diplomatik misyonuna yönelik İsrail saldırısına tepki gösterdi, “Bu korkakça suç cevapsız kalmayacaktır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran: İsrail'in korkakça saldırısı cevapsız kalmayacak
Fotoğraf: AA Arşiv

İran Cumhurbaşkanlığı, Suriye’nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna dün (1 Nisan) düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

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Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, İsrail’in düzenlediği füze saldırısını ‘terör suçu ve uluslararası hukukun ağır ihlali’ olarak nitelendiren İran Cumhurbaşkanı Reisi, “Siyonist rejim, direniş cephesi savaşçılarının inanç ve iradesi karşısında aldığı yenilgiler ve başarısızlıklardan sonra kendini kurtarma mücadelesinde kör suikastları gündemine almaya başladı” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin bu tür eylemlerle amaçlarına ulaşamayacağını belirten Reisi, “Direniş cephesinin her geçen gün güçlendiğine ve özgür ulusların bunların gayrimeşru doğasına karşı duyduğu tiksinti ve nefrete tanık oluyoruz. Bu korkakça suç cevapsız kalmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Kudüs Gücü’nün üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail, Hamas öncülüğündeki Filistinli gruplara ‘tam destek’ veren İran, Suriye ve Hizbullah güçlerini 8 Ekim 2023’ten bu yana hedef alıyor.

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(VC)

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İsrail, Şam'da İran diplomatik misyonunu vurdu: 2'si general, 7 yetkili öldü
Bugün 09:30
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