İran, İsrail'e hava saldırısı başlattı

İsrail'in 1 Nisan günü İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurması ile başlayan gerginliğin ardından İran misilleme saldırısı başlattı. İran'dan havalanan çok sayıda kamikaze dron İsrail'e doğru yol alıyor.

İran'dan misilleme saldırısı için hazırlık yapan İsrail Hava Kuvvetlerine ait çok sayıda uçağın havada olduğu belirtiliyor. Hava saldırısı nedeniyle İsrail Ben Gurion havalimanını, Ürdün ve Irak ise havasahasını geçici olarak kapattığını duyurdu. Ürdün havasahasına giren İran füze ve dronlarını düşürmeye hazır olduğunu duyurdu. İran ise kendilerine yönelik bir saldırı topraklarını veya havasahasını açanları da hedef alacağını açıkladı.

İran'dan havalanan onlarca dronun kısa bir süre sonra İsrail'e varması bekleniyor. İsrail bu akşam yaptığı açıklamada, İran saldırısı tehdidi nedeniyle İsrail'deki okulların Pazar sabahından itibaren kapalı olacağını duyurdu.

Benjamin Netanyahu ise, İsrail'in İran saldırılarına karşı hazırlıklı olduğu ve ABD, İngiltere ve Fransa'nın desteği konusunda güvence aldığını söyledi. Netanyahu, "Net bir ilke belirledim - kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz. Kendimizi her türlü tehdide karşı koruyacağız ve bunu soğukkanlılık ve kararlılıkla yapacağız" dedi.

ABD, İsrail'e destek verecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Ayrıca 6 Suriyeli de hayatını kaybetmişti. Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

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İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini belirtmişti.

İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği de öne sürülmüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığına ilişkin haberleri yakından takip ettiği, itidal çağrısında bulunduğu açıklandı. Öte yandan İsrail basını, İran'ın misillemesine yönelik endişelerin bulunduğunu ve İsrail'in karşılık vermek üzere İran içindeki hedeflere saldıracağını haber yaptı.

İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı. Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti. İsrail devlet televizyonu KAN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu. İsrail Başbakanlık devlet uçağının saldırıda vurulabilmesi endişesiyle havalandığı belirtildi. Yüzden fazla kamikaze dron İsrail'e doğru seyrediyor. Dronların saat 02:00 ile 05:00 arasında İsrail'e varması bekleniyor. İsrail devlet televizyonu, İsrailli yetkililerin bir kaç gün sürecek çatışmalara ve karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, ordu İran’ın yüzden fazla İHA gönderdiğini duyurdu. İran ise İsrail hava savunma sisteminin siber saldırı altında olduğunu iddia etti.