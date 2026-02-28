ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 18:00 28 Şubat 2026 18:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 18:08 28 Şubat 2026 18:08
Okuma Okuma:  1 dakika

İran, İsrail'e 11'nci dalga füze saldırısı başlattı

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından İran'da misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e yönelik yeni hava saldırısı nedeniyle alarm verildi.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

İran, İsrail'e 11'nci dalga füze saldırısı başlattı
İran, Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Donanması'na bağlı 5. Filo'nun ana karargahına füze saldırısı düzenledi (AA)

İsrail ordusu, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak yaptığı 11'inci dalga füze saldırısını başladığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin İsrail'e doğru fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin 11'inci dalga saldırı kapsamında ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, halkın cep telefonlarına talimatlar gönderildiği ve bu talimatlara uyulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde alarmların devreye girdiği belirtildi.

⁠ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

(Mİ)

İran İsrail
