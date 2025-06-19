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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 09:55
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2025 10:02
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İran-İsrail çatışmasında 7. gün: Kritik noktalar hedefte

Saldırıların ardından Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa yönelik endişeler sürerken, uluslararası tepkiler de artıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran-İsrail çatışmasında 7. gün: Kritik noktalar hedefte
Fotoğraf: AA / Los Angeles'te İran'la savaşa hayır protestosu düzenlendi

İsrail'in 13 Haziran'da İran’daki nükleer tesislere ve askeri hedeflere yönelik başlattığı saldırılarla başlayan çatışmalar yedinci gününde devam ederken, bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

İran’ın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırılarında Tel Aviv dahil birçok yerleşim yeri hedef alındı. İsrail basınına göre füzeler başkent çevresine ve güneydeki bazı kritik noktalara isabet etti.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, İran’dan fırlatılan 20’den fazla balistik füzenin Tel Aviv, Ramat Gan, Holon ve güneydeki Birüssebi (Berşeva) şehirlerinde etkili olduğunu duyurdu. Birüssebi’deki Soroka Hastanesi’nin de saldırılarda doğrudan isabet aldığı bildirildi. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıların ardından en az 44 kişinin yaralandığını, bunlardan üçünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

İran, saldırıları “meşru savunma” olarak tanımlarken, bu son füze atışlarını İsrail’in Arak Ağır Su Nükleer Tesisi’ne düzenlediği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansı’na göre, İsrail’in saldırısı sonucunda tesis zarar görmedi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İran Atom Enerjisi Kurumu, önceden alınan güvenlik önlemleri sayesinde halkın zarar görmediğini ve nükleer sızıntı yaşanmadığını duyurdu.

AA'nın haberine göre, İran’ın bu süreçte daha önce de Fordo ve Natanz’daki nükleer tesislerin hedef alındığını, Fordo’da küçük çaplı, Natanz’da ise lokal nükleer kirlilik oluştuğunu açıklayan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bu kirliliğin tesis dışına yayılmadığını vurgulamıştı.

Siviller öldürüldü

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerinde düzenlediği kapsamlı hava saldırıları oldu. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve dokuz nükleer bilim insanı dahil olmak üzere üst düzey isimler hayatını kaybetti. İran yönetimi toplamda 224 sivilin öldüğünü açıkladı.

İran'ın misilleme olarak gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarında ise İsrail tarafında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıların ardından Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa yönelik endişeler artarken, uluslararası tepkiler de artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “(İran’a saldırı) Yapabilirim de yapmayabilirim de” diyerek net bir tutumdan kaçındı. Ancak Amerikan basınında yer alan iddialara göre, Trump yönetimi İran’a yönelik askeri operasyon planlarını gizlice onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerini desteklediklerini ve bölgede gerginliğin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de protesto

ABD'nin Los Angeles kentinde İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimlerin ardından Federal Binası önünde toplanan bir grup gösterici savaşa hayır protestosu düzenledi.

İsrail-İran çatışması hakkında

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile dokuz nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 400’den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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