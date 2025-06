İran-İsrail çatışmasında 6. gün: Erdoğan'dan 'teyakkuz' açıklaması

İsrail ordusunun, “nükleer programı hedef almak amacıyla” İran’a karşı “Yükselen Aslan Operasyonu” adıyla başlattığı saldırılar ile İran güçlerinin “Doğru Vaat-3” adıyla İsrail’e yönelik misilleme saldırıları altıncı gününde devam ediyor.

İran lideri Ali Hamaney, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin herhangi bir askeri müdahalesinin ABD için telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.

Hamaney, devlet televizyonunda yayınlanan mesajında, İsrail’in “aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına” teşekkür etti.

İran’ın, “dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını” dile getiren Hamaney, “Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır,” dedi.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine işaret ederek, şöyle konuştu:

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini de “Herhangi bir noktada ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda doğrudan yer aldığı sonucuna varırsak ABD'ye yanıt vermeye başlayacağız,” dedi.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 13 Haziran'dan bu yana düzenledikleri "yüzlerce hava bombardımanda İran'da 1100'den fazla hedefi vurduklarını" belirtti.

İran'a hava saldırılarını sürdürdüklerini aktaran Defrin, “nükleer tehdidi etkisiz hale getirmek için sistematik bir şekilde çalıştıklarını” ve saldırılarla “İran'ın balistik füze ve hava savunma sistemlerine önemli hasar verdiklerini” iddia etti.

İran'ın misillemelerinde gece boyunca İsrail'e 30 civarında balistik füze attığını belirten Defrin, bu füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemlerinde imha edildiğini ve can kaybı olmadığını öne sürdü.

