İran-İsrail çatışmasında 6. gün: Erdoğan'dan 'teyakkuz' açıklaması

İsrail ordusunun, “nükleer programı hedef almak amacıyla” İran’a karşı “Yükselen Aslan Operasyonu” adıyla başlattığı saldırılar ile İran güçlerinin “Doğru Vaat-3” adıyla İsrail’e yönelik misilleme saldırıları altıncı gününde devam ediyor.

İran lideri Ali Hamaney, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin herhangi bir askeri müdahalesinin ABD için telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.

Hamaney, devlet televizyonunda yayınlanan mesajında, İsrail’in “aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına” teşekkür etti.

İran’ın, “dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını” dile getiren Hamaney, “Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır,” dedi.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine işaret ederek, şöyle konuştu:

“İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir.”

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini de “Herhangi bir noktada ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda doğrudan yer aldığı sonucuna varırsak ABD'ye yanıt vermeye başlayacağız,” dedi.

“İran halkının öfkesi hem rejime hem de dış müdahaleye yöneliyor”

İsrail: 1100’den fazla hedefi vurduk

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 13 Haziran'dan bu yana düzenledikleri "yüzlerce hava bombardımanda İran'da 1100'den fazla hedefi vurduklarını" belirtti.

İran'a hava saldırılarını sürdürdüklerini aktaran Defrin, “nükleer tehdidi etkisiz hale getirmek için sistematik bir şekilde çalıştıklarını” ve saldırılarla “İran'ın balistik füze ve hava savunma sistemlerine önemli hasar verdiklerini” iddia etti.

İran'ın misillemelerinde gece boyunca İsrail'e 30 civarında balistik füze attığını belirten Defrin, bu füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemlerinde imha edildiğini ve can kaybı olmadığını öne sürdü.

🔴 The IDF struck a centrifuge production site and multiple weapon manufacturing facilities in the Tehran area, key elements of Iran’s nuclear weapons and missile programs.



Over 50 IAF fighter jets targeted:



- A facility for producing centrifuges used to enrich uranium beyond… pic.twitter.com/pOsogpLmuq — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 18, 2025

Erdoğan: Her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarımızı yaptık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in, Filistin'de sürdürdüğü işgal ve katliam politikalarının, 7 Ekim 2023 sonrasında farklı bir boyuta geçerek, toplu kıyıma, cezalandırmaya, nihayetinde de soykırıma dönüştüğünü söyledi.

“İran'ın, İsrail'in bu haydutluğu karşısında, bu devlet terörü karşısında, kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır. İran, hukuk tanımayan, kural tanımayan, ilkesi olmayan, şımarık, şımartılmış, gözü dönmüş bir ülke tarafından çok açık bir şekilde saldırıya uğramıştır,” diyen Erdoğan, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kendisi nükleer silahlara sahip olan, üstelik nükleer çalışmalarında hiçbir uluslararası kuralı tanımayan İsrail, müzakerelerin bitmesini beklemeden, sonucu beklemeden, tam olarak terör eylemi gerçekleştirmiştir. Bütün dünyanın, bütün insanlığın gözleri önünde yapılan bu saldırganlık karşısında, ne yazık ki, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası kurumlar ve devletler sessiz kalmakta, hatta bazıları, maalesef, bu haydutluğa alenen destek vermektedir. Gazze'de, tam 620 gündür insanlığın utancı olan bir tablo yaşanırken sükut edenler, şimdi ateş hızla tüm bölgemize yayılırken, yine derin bir sessizliğe bürünmüşlerdir. Tekrar söylüyorum: Bu saldırganlık, bu kural tanımazlık, bu devlet terörü ve haydutluk karşısında sessiz kalmak, olan bitene özellikle rıza göstermektir.”

"Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız, ilgili bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bir defa şunu herkesin bilmesi lazım: Biz bakkal işletmiyoruz, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz. Devlet tecrübemiz, tarihi derinliğimiz, millet olarak yüzyıllara sari birikimimiz, bu sürecin idaresinde bizim en büyük referans kaynağımızdır."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise beraberindeki komutanlarla İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.