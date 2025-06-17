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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Haziran 2025 12:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2025 15:25
3 dk Okuma

İran-İsrail çatışmasında 5. gün: İranlı üst düzey komutan Ali Şadımani öldürüldü iddiası

İran ordusu, “Önümüzdeki saatlerde İsrail’e yönelik saldırılar yoğunlaşacak” açıklamasını yaparken, İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ali Şadımani’yi hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürdü.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İran-İsrail çatışmasında 5. gün: İranlı üst düzey komutan Ali Şadımani öldürüldü iddiası
*İran’ın Kum kentinde, İsrail saldırısında hayatını kaybeden 8 Devrim Muhafızları Ordusu üyesinin cenaze töreni, 16 Haziran 2025. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun, “nükleer programı hedef almak amacıyla” İran’a karşı ‘Yükselen Aslan’ adıyla başlattığı saldırılar ile İran güçlerinin ‘Doğru Vaat-3’ adıyla İsrail’e yönelik misilleme saldırıları beşinci gününde (17 Haziran) devam ediyor.

İlk üç gün süren karşılıklı saldırı yoğunluğu dün gece nispeten azalırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası tansiyon yeniden yükseldi.

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Trump’ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran’daki herkes derhal tahliye edilmeli” dedi.

Kanada’daki G7 Liderler Zirvesi’nden geri dönen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere de açıklamalarda bulundu.

İran ile “ateşkes aradığını söylemediğini” kaydeden Trump, Tahran’ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmesini talep ederek, bu sürecin “gerçek bir sonla” noktalanması gerektiğini vurguladı.

Trump, Beyaz Saray Durum Odası’ndan Orta Doğu’daki gelişmeleri takip edeceğini ifade etti.

“Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı,” diyen Trump, Tahran’dan yapılacak tahliyelere atıfla “insanların güvende olmasını” istediğini dile getirdi.

Trump ayrıca, İran’ın nükleer silah geliştirmeye “çok yakın” olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İran’dan İsrail’e balistik füze saldırıları

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran’ın düzenlediği misillemede ülkeye yaklaşık 20 balistik füze fırlatıldığını belirtti.

Açıklamada, kaç füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını füzelerin ülkenin orta kesimlerindeki iki ayrı bölgeye isabet ettiğini aktardı.

Vurulan yerlerden birinin Tel Aviv’e bağlı Gush Dan bölgesinde, diğerinin de Tel Aviv yakınlarındaki Herzilya kentinde olduğu ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktarırken, füzelerin isabet ettiği alanlardan dumanların yükseldiği sosyal medyadaki görüntülere yansıdı.

*İran’dan ateşlenen füzeler, Batı Şeria’nın El Halil kenti semalarında görüntülendi, 17 Haziran 2025. (Fotoğraf: AA)

İran: Önümüzdeki saatlerde saldırılar yoğunlaşacak

İran devlet televizyonu, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumers Haydari’nin İsrail’e başlatılan misillemeye ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Haydari, “Yeni ve gelişmiş silahlarla yoğun İHA saldırıları başladı ve önümüzdeki saatlerde yoğunlaşacak,” dedi.

Geride kalan gün ve gece boyunca yıkıcı ve noktasal güce sahip çeşitli tipte tahrip edici dronlar ile İsrail’e karşı misilleme saldırıları yaptıklarını aktaran Haydari, “(Bu silahlar) Siyonist rejimin Tel Aviv ve Hayfa’daki stratejik mevzilerini imha etti,” ifadesini kullandı.

*İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumers Haydari. (Fotoğraf: IRNA)

İsrail’den Tümgeneral Ali Şadımani öldürüldü iddiası

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hâtem-ül Enbiya Merkezi Karargâhı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani’yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran’ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hâtem-ül Enbiya Merkezi Karargâhı’nı bombaladığı iddia edildi.

Tümgeneral Şadımani, İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid’in yerine 14 Haziran’da Hâtem-ül Enbiya Merkezi Karargâh Komutanı olarak atanmıştı. Söz konusu karargâhın, İran Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.

İsrail-İran çatışması hakkında

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile dokuz nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500’den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. (VC)

Haber Yeri
İstanbul
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