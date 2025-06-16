İran-İsrail çatışmasında 4. gün: Tehditler eşliğinde karşılıklı saldırılar tırmanıyor

İsrail ordusunun, “nükleer programı hedef almak amacıyla” İran’a karşı ‘Yükselen Aslan’ adıyla başlattığı saldırılar ile İran güçlerinin ‘Doğru Vaat-3’ adıyla İsrail’e yönelik misilleme saldırıları dördüncü gününde (16 Haziran) devam ediyor.

İran’ın dün gece gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında İsrail’de hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükselirken, sabaha karşı İran’dan İsrail’e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle ülkenin geniş bir kesiminde saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusu ise İran’ın başkenti Tahran yakınlarında hava savunma birliklerini ve bir fırlatma rampasını hedef aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin İran genelinde “hava üstünlüğü sağlamak üzere” saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Tahran’ın güneyinde hava savunma birlikleri ve bir fırlatma rampasının hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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Kirmanşah’ta bir hastane vuruldu

İsrail’in İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu, Kirmanşah’ta hedef alınan Farabi Hastanesi’nin saldırı sonrasındaki görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde hastanenin tahrip olduğu ve sedyelerde kan izleri olduğu görüldü.

Saldırıda can kaybı bilgisi verilmedi ancak yaralıların olduğu belirtildi.

🔹 حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان فارابی کرمانشاه ایران pic.twitter.com/lAA6dm5AUd — شرق (@SharghDaily) June 16, 2025

İsrail’den Tahran sakinlerini tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın İsrail’de “sivilleri hedef aldığını ve bunun bedelini Tahran sakinlerinin yakında ödeyeceğini” belirtti.

Katz, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı mesajda, Tahran sakinlerini tehdit etti.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i hedef alan Katz, Tahran yönetiminin saldırılara misillemesinde “sivilleri hedef aldığını” iddia etti.

İranlıları tehdit eden Katz, “Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de yakında,” ifadesini kullandı.

İsrailli bakan, bir süre sonra açıklamasını düzeltmek zorunda kaldı.

Yazılı açıklamasında Katz, “Tahran sakinlerine fiziki zarar verme niyetinde olmadıklarını” iddia etti.

Katz, bedel ödeme açıklamasıyla “İsrail’in İran yönetimine ait hedeflere saldırıları nedeniyle bazı Tahran sakinlerinin evlerini boşaltmak zorunda kalacağını kastettiğini” savundu.

*Katz, ordu yetkilileriyle toplantıda, 15 Haziran 2026. (Fotoğraf: @Israel_katz/X)

Netanyahu da ‘tahliye’ mesajı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Tahranlıları tehdidinin ardından “Tahran’ın tahliye edilmesi” mesajını verdi.

Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü’nü ziyaretinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

“İsrail Hava Kuvvetlerinin, Tahran’ın hava sahasını kontrol ettiğini” öne süren Netanyahu, “nükleer tehdit ve İran’ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırma hedeflerine ulaşma yolunda olduklarını” iddia etti.

Netanyahu, “Tahran vatandaşlarına (kenti) tahliye edin diyoruz,” ifadelerini kullandı.

*Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü’nde, 16 Haziran 2025. (Fotoğraf: @netanyahu/X)

İsrailli bakandan ‘rejim değişikliği’ mesajlı paylaşım

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, ülkesinin İran’a saldırıları devam ederken “seneye özgür Tahran’da” ifadelerini kullandığı video paylaşarak, İran’a saldırılarla rejim değişikliği imasında bulundu.

İsrail’i ziyaretlerinde Devrik İran Şahı’nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ile görüşen Gamliel, X hesabından, geçen yıl katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada kullandığı “seneye özgür Tahran’da” ifadelerini birden fazla kullandığı bir video paylaştı.

Gamliel’in İran İslam Devrimi’nden önce kullanılan bayrakla sarılı bir kürsüde konuşma yaparken söz konusu ifadeleri sarf ettiği görüldü.

Next year in free Tehran! 🇮🇷 🇮🇱@PahlaviReza pic.twitter.com/9nrESOaesI — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) June 15, 2025

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı düzenledikleri İran’ın zayıfladığını belirterek, “rejim değişikliğinin mümkün olduğunu” öne sürmüştü. İran’da 1979’da gerçekleşen devrimle tahttan indirilen Şah Rıza Pehlevi’nin oğlu Prens Ali Rıza Pehlevi sürgünde yaşıyor.

İran üç günde 370 balistik füze attı, 30 yerde isabet oldu

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, saldırılara karşılı İran’ın 13 Haziran’dan bu yana İsrail’e düzenlediği misillemelerdeki duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, İran’ın 13 Haziran’dan bu yana İsrail’e 370 balistik füze attığı ve 30 noktada isabet olduğu belirtildi.

Misilleme saldırılarında 24 kişinin öldüğü, 10’unun durumu ciddi, 592 yaralı olduğu ifade edildi.

*İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Tel Aviv kentindeki binalara isabet etti, 16 Haziran 2025. (Fotoğraf: AA)

“İran’ın füze rampalarının üçte biri imha edildi” iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’da gece 20’den fazla karadan karaya füzenin İsrail’e fırlatılmadan önce imha edildiği belirtildi.

İsfahan’da yaklaşık 100 askeri hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 savaş uçağının füze depolama alanları ve karadan karaya füze rampalarını vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bununla (dün geceki saldırıyla) birlikte, İran’ın füze rampalarının üçte biri imha edildi,” ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları: İsrail dursa da biz durmayacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin açıklamasının aksine, İsrail’in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi.

İran devlet medyasında açıklamaları yayımlanan Pakpur, “İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırılarına karşılık ağır saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakpur, İsrail’in kayıplarını gizlediğini öne sürdü.

Pakpur, “İsrail’in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz,” değerlendirmesinde bulundu.

*İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur. (Fotoğraf: Pars Today)

Dışişleri Bakanı Erakçi, dün (15 Haziran) yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarının durması halinde kendilerinin de füze saldırılarını durduracağını söylemişti.

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İran Emniyeti’nde ‘teslim olun’ çıkışı

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edilen İran Emniyet Teşkilatı Başkanı Ahmed Rıza Radan, “İsrail’in ülkedeki işbirlikçilerine gönüllü olarak teslim olun” çağrısı yaptı.

Devlet televizyonunda konuşan Radan, “Vatan hainlerine mesajım, düşman tarafından aldatıldığınızı düşünüyorsanız geri dönmek için halen vaktiniz var. Gönüllü olarak teslim olursanız İran’ın merhametinden faydalanabilirsiniz aksi takdirde düşman sahada nasıl karşılık alıyorsa siz de ibretlik ders alırsınız,” ifadelerini kullandı.

Ahmed Rıza Radan, halktan şüpheli durumları derhal polis ihbar hattına bildirmelerini istedi.

İsrail basını Mossad’ın Tahran yakınlarında bir “dron üssü” kurduğunu iddia etmişti. Bu haberin ardından ülke içinde İsrail ajanlarının “mini dron” ve patlayıcıları üretip montajladıkları üç katlı gizli bir atölye tespit edilmişti. Devlet televizyonu baskının görüntülerini yayımlamıştı. Başkente yakın Rey kentindeki atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcıların bulunduğu görülmüştü. Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı da belirtilmişti. Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan bazı kişilerin yakalandığı bildirilmişti.

“İsrail saldırıları ABD’nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleşti”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in saldırılarının ABD’nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Bekayi, başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in saldırılarının ABD ile müzakere süreci devam ederken geldiğine dikkati çeken Bekayi, “Siyonist rejimin saldırganlığıyla karşılaştığımızda diplomatik bir süreç ve müzakerelerin ortasındaydık. Daha önce de belirttiğim gibi, ABD’nin koordinasyonu, işbirliği ve desteği olmadan gerçekleştirildiğine inanmadığımız Siyonist rejimin bu eylemi, diplomatik süreci ve müzakereleri anlamsız hale getirmiştir,” dedi.

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“İran’a itidal çağrıları sorumsuzluktan başka bir şey değil”

“ABD ve Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteğin, barış ve güvenliği daha önce görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktığını” söyleyen Bekayi, “BM Güvenlik Konseyi görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İkiyüzlülük, sadece saldırganlığı meşrulaştırmayı amaçlayan veya saldırganın ve saldırıya uğrayan ülkenin konumunu eşitleyen ve İran’dan itidal talep eden açıklamalar, ikiyüzlülük ve sorumsuzluktan başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

*İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi. (Fotoğraf: IRNA Türkçe)

BM Güvenlik Konseyi’ne çağrı

İsrail’in saldırılarının nükleer tesislerin yanı sıra sivil yerleşim yerlerini de hedef aldığını aktaran Bekayi, “Bu eylemler kesinlikle tüm uluslararası normları ve kuralları ihlal ediyor. Yerleşim alanlarına saldırmak, savaş yokken askeri figürlerimizi suikastle öldürmek, masum İran vatandaşlarını öldürmek ve günlük hayatlarını sürdürürken insanları evlerinde öldürmek açık suç örnekleridir,” diye konuştu.

Bekayi, başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerden İsrail’e karşı BM Güvenlik Konseyi’nde bağlayıcı kararlar çıkarmak için tüm güçlerini ve yetkilerini kullanmalarını beklediklerini belirtti.

“Siyonist rejimi destekleyen veya bu saldırganlığı meşrulaştırmaya çalışan tüm ülkeleri bu saldırganlıkta suç ortağı kabul ediyoruz,” diyen Bekayi, ABD ve Avrupa ülkelerinin saldırıların ortağı olmadığını ilan etmeleri için İsrail’in saldırılarını açıktan kınaması gerektiğini ifade etti.

BM’den “acil diplomatik müzakere” çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasında devam eden saldırıları sonlandırma ve çözüme giden bir yol bulunması için acil diplomatik müzakere çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi’nin (İHK) 59’uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi’nde başladı.

Türk, İsviçre’nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber başkanlığında başlayan toplantının açılışında konuşma yaptı.

İsrail ile İran arasında devam eden çatışmaların tırmanışının “derin endişe verici” olduğunu belirten Türk, “Bu saldırıları sonlandırmak ve çözüme giden bir yol bulmak için gerginliğin azaltılması ve acil diplomatik müzakere çağrısında bulunan herkese katılıyorum.” dedi.

Türk, her iki tarafın da uluslararası hukuka, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerdeki sivillerin korunmasına tam saygı göstermesi çağrısı yaptı.

*BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk. (Fotoğraf: X)

İsrail-İran çatışması hakkında İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile dokuz nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400’den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. İnfografik: Anadolu Ajansı

(VC)