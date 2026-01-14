ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 14.01.2026 09:23 14 Ocak 2026 09:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.01.2026 09:25 14 Ocak 2026 09:25
Okuma Okuma:  1 dakika

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye çıktı

ABD merkezli HRANA, internet sitesinde yayımladığı raporda ülkede 17 gündür devam eden protestolara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye çıktı

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 550’ye ulaştığını açıkladı.

İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
12 Ocak 2026

ABD merkezli HRANA, internet sitesinde yayımladığı raporda ülkede 17 gündür devam eden protestolara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Rapora göre, hayatını kaybedenler arasında 12’si 18 yaşından küçük olmak üzere 2 bin 403 gösterici yer alıyor. Emniyet güçlerine mensup 147 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirten HRANA, toplam can kaybının 2 bin 550’ye yükseldiğini bildirdi.

HRANA, devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığını, 18 bin 434 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu. İran makamları, gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ajans, protestoların 16’ncı gününe ait önceki raporunda ölü sayısını 664, gözaltına alınanların sayısını ise 10 bin 721 olarak açıklamıştı.

İran’da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında ciddi değer kaybetmesi ve artan ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnaf protestolara başladı. Kısa sürede büyüyen gösteriler, ülkenin birçok kentine yayıldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
2025-2026 İran protestoları İran protestoları İran rejimi
ilgili haberler
İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü: İran’da ölü ve yaralı sayısı artıyor
13 Ocak 2026
/haber/insan-haklari-izleme-orgutu-ve-uluslararasi-af-orgutu-iranda-olu-ve-yarali-sayisi-artiyor-315537
İran karartma altında: İnternet kesintisi 90 saattir sürüyor
12 Ocak 2026
/haber/iran-karartma-altinda-internet-kesintisi-90-saattir-suruyor-315506
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü: İran’da ölü ve yaralı sayısı artıyor
13 Ocak 2026
/haber/insan-haklari-izleme-orgutu-ve-uluslararasi-af-orgutu-iranda-olu-ve-yarali-sayisi-artiyor-315537
İran karartma altında: İnternet kesintisi 90 saattir sürüyor
12 Ocak 2026
/haber/iran-karartma-altinda-internet-kesintisi-90-saattir-suruyor-315506
Sayfa Başına Git