İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye çıktı

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 550’ye ulaştığını açıkladı.

İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar

ABD merkezli HRANA, internet sitesinde yayımladığı raporda ülkede 17 gündür devam eden protestolara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Rapora göre, hayatını kaybedenler arasında 12’si 18 yaşından küçük olmak üzere 2 bin 403 gösterici yer alıyor. Emniyet güçlerine mensup 147 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirten HRANA, toplam can kaybının 2 bin 550’ye yükseldiğini bildirdi.

HRANA, devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığını, 18 bin 434 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu. İran makamları, gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ajans, protestoların 16’ncı gününe ait önceki raporunda ölü sayısını 664, gözaltına alınanların sayısını ise 10 bin 721 olarak açıklamıştı.

İran’da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında ciddi değer kaybetmesi ve artan ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnaf protestolara başladı. Kısa sürede büyüyen gösteriler, ülkenin birçok kentine yayıldı.

(EMK)