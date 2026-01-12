ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 08:38 12 Ocak 2026 08:38
 SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 08:52 12 Ocak 2026 08:52
Okuma Okuma:  2 dakika

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 538’e çıktı

Ayrıca, gözaltına alınanların sayısının ise 10 bin 600’ü aştığı açıklandı.

BİA Haber Merkezi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran genelinde devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 538’e yükseldiğini duyurdu. İranlı yetkililer ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

6 Ocak 2026

HRANA’nın paylaştığı bilgilere göre, son iki hafta içinde ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 490’ı kişi, 48’i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, gözaltına alınanların sayısının ise 10 bin 600’ü aştığı açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı, protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, göstericilerin sesini duyduklarını ve sorunların çözümü için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Öte yandan, İran makamları ölü sayısına dair resmi verileri paylaşmazken, Associated Press (AP) de can kayıplarına ilişkin rakamları bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

HRANA, daha önce yaptığı açıklamada ölü sayısının 116 olduğunu duyurmuştu.

5 Ocak 2026

İran'daki talepler ne?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Raporlar, slogan ve taleplerin ağırlıklı olarak şunlara odaklandığını gösteriyor:

  • Ekonomik ve geçim sıkıntıları,
  • Yönetim ve iktidar yapısına yönelik eleştiriler,
  • Bireysel ve sosyal özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı duruş,
  • Adalet çağrıları

Her bölgede tek bir taleple hareket edilmediği, taleplerin çeşitli ve yerel odaklı olduğu dikkat çekiyor.

(EMK)

