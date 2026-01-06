İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 29’a yükseldiğini açıkladı.

ABD merkezli HRANA, internet sitesinde yayımladığı raporda İran genelinde dokuz gündür süren protestolara dair ayrıntılara yer verdi.

AA'nın haberine göre, rapora göre, 31 eyaletten 27’sinde düzenlenen gösteriler sırasında 27 eylemci ile emniyet güçlerinden 2 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 257 farklı noktada gerçekleşen protestolarda 64 kişi yaralandı, 1203 kişi gözaltına alındı.

Yaralanmaların büyük bölümünün saçma ve plastik mermi isabeti sonucu ortaya çıktığı aktarıldı.

İranlı yetkililer, gösterilerdeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

HRANA, bir gün önce yayımladığı sekizinci gün raporunda ölü sayısını 20, yaralı sayısını 51 ve gözaltı sayısını 990 olarak duyurmuştu.

İran’daki gösteriler

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında ciddi değer kaybetmesi ve artan ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın başlattığı eylemlerle başladı. Kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılan gösteriler devam ediyor.

Fars Haber Ajansı, olaylar sırasında 250 polis ile 45 Besic milisinin yaralandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’daki protestolara dikkat çekerek, barışçıl göstericilere yönelik müdahaleler sürerse ABD’nin devreye gireceğini belirtti. Trump, 4 Ocak’ta yaptığı bir başka paylaşımda ise İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini vurguladı ve protestoculara yönelik olası can kayıplarının ağır sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

PROTESTOLARIN 6. GÜNÜNDE İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı

