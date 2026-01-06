ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:09 6 Ocak 2026 08:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.01.2026 08:12 6 Ocak 2026 08:12
Okuma Okuma:  2 dakika

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

Rapora göre, 31 eyaletten 27’sinde düzenlenen gösteriler sırasında 27 eylemci ile emniyet güçlerinden 2 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 257 farklı noktada gerçekleşen protestolarda 64 kişi yaralandı, 1203 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 29’a yükseldiğini açıkladı.

ABD merkezli HRANA, internet sitesinde yayımladığı raporda İran genelinde dokuz gündür süren protestolara dair ayrıntılara yer verdi.

AA'nın haberine göre, rapora göre, 31 eyaletten 27’sinde düzenlenen gösteriler sırasında 27 eylemci ile emniyet güçlerinden 2 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 257 farklı noktada gerçekleşen protestolarda 64 kişi yaralandı, 1203 kişi gözaltına alındı.

Yaralanmaların büyük bölümünün saçma ve plastik mermi isabeti sonucu ortaya çıktığı aktarıldı.

İranlı yetkililer, gösterilerdeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

HRANA, bir gün önce yayımladığı sekizinci gün raporunda ölü sayısını 20, yaralı sayısını 51 ve gözaltı sayısını 990 olarak duyurmuştu.

İran’daki gösteriler

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında ciddi değer kaybetmesi ve artan ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın başlattığı eylemlerle başladı. Kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılan gösteriler devam ediyor.

Fars Haber Ajansı, olaylar sırasında 250 polis ile 45 Besic milisinin yaralandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’daki protestolara dikkat çekerek, barışçıl göstericilere yönelik müdahaleler sürerse ABD’nin devreye gireceğini belirtti. Trump, 4 Ocak’ta yaptığı bir başka paylaşımda ise İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini vurguladı ve protestoculara yönelik olası can kayıplarının ağır sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
PROTESTOLARIN 6. GÜNÜNDE
İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
2 Ocak 2026
İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
PROTESTOLARIN 6. GÜNÜNDE
İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
2 Ocak 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İran iran'daki protestolar
ilgili haberler
İsrail, İran'a saldırmayacağı mesajını iletti iddiası
5 Ocak 2026
/haber/israil-iran-a-saldirmayacagi-mesajini-iletti-iddiasi-315270
DEM Parti’den İran açıklaması: Rejimi, milyonların sesine kulak vermeye çağırıyoruz
5 Ocak 2026
/haber/dem-partiden-iran-aciklamasi-rejimi-milyonlarin-sesine-kulak-vermeye-cagiriyoruz-315246
İran’daki eylemlerde bir kadın öldürüldü
5 Ocak 2026
/haber/irandaki-eylemlerde-bir-kadin-olduruldu-315228
PROTESTOLARIN 6. GÜNÜNDE
İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
2 Ocak 2026
/haber/iran-islam-cumhuriyeti-iceride-halkin-talepleri-disarida-abd-nin-askeri-baskisi-arasinda-sikisti-315186
PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz
2 Ocak 2026
/haber/pjaktan-iran-aciklamasi-diktatorluge-karsi-demokratik-girisimleri-destekliyoruz-315171
Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’
2 Ocak 2026
/haber/trumptan-irana-mudahale-uyarisi-315169
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail, İran'a saldırmayacağı mesajını iletti iddiası
5 Ocak 2026
/haber/israil-iran-a-saldirmayacagi-mesajini-iletti-iddiasi-315270
DEM Parti’den İran açıklaması: Rejimi, milyonların sesine kulak vermeye çağırıyoruz
5 Ocak 2026
/haber/dem-partiden-iran-aciklamasi-rejimi-milyonlarin-sesine-kulak-vermeye-cagiriyoruz-315246
İran’daki eylemlerde bir kadın öldürüldü
5 Ocak 2026
/haber/irandaki-eylemlerde-bir-kadin-olduruldu-315228
PROTESTOLARIN 6. GÜNÜNDE
İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
2 Ocak 2026
/haber/iran-islam-cumhuriyeti-iceride-halkin-talepleri-disarida-abd-nin-askeri-baskisi-arasinda-sikisti-315186
PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz
2 Ocak 2026
/haber/pjaktan-iran-aciklamasi-diktatorluge-karsi-demokratik-girisimleri-destekliyoruz-315171
Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’
2 Ocak 2026
/haber/trumptan-irana-mudahale-uyarisi-315169
Sayfa Başına Git