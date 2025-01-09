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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 17:42
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 17:50
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İran ile Irak Suriye’yi görüştü

Irak Başbakanıyla bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı İsrail’e Suriye topraklarından çekilme çağrısı yaptı. Ruhani lider Hamaney ise “ABD ordusunun Irak’taki varlığıyla kararlılıkla mücadele edilmelidir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Mehr Haber Ajansı
Fotoğraf: Mehr Haber Ajansı

Irak Başbakanı Muhammed Şia al-Sudani, Suriye üzerine görüşmek üzere Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.

Pezeşkiyan: "İsrail Suriye topraklarından çekilsin"

Pezeşkiyan, Sudani ile görüşme sonrası çarşamba günü (8 Ocak) yaptığı açıklamada İsrail’in Suriye topraklarından çekilmesini istedi.

Sudani ile yaptığı ortak basın açıklamasında Pezeşkiyan şöyle konuştu:

“Siyonist rejimin işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerekliliği ve Şiilerin kutsal yerleri ve tapınakları başta olmak üzere Suriye’deki dini hassasiyetlere saygı gösterilmesi, toplantıda ele aldığımız hususlar oldu”.

Hamaney: "ABD ordusunun Irak'taki varlığıyla mücadele edilmeli"

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Sudani, Suriye’yi görüşmek üzere İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de görüştü.

Görüşmede Hamaney’in ABD ordusunun Irak’taki varlığıyla kararlılıkla mücadele edilmelidir” dediği kaydedildi.

Sudani ise “Irak, Suriye halkının iradesine saygı duyuyor ve dış müdahale olmaksızın seçecekleri her türlü anayasal ve siyasi sistemi destekliyor. Irak, Suriye halkının iradesini yansıtan bir sisteme barışçıl ve pürüzsüz bir geçişi sağlamak için bütün taraflarla işbirliği yapmaya hazırdır” dedi.

Suriye geçiş hükümetinin Körfez turu ve ABD yaptırımları

İran ile Irak’ın Suriye görüşmeleri sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani’nin heyeti Katar’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Ürdün’e diplomatik ziyaretler gerçekleştirmişti.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah, BAE’nin Suriye’yle işbirliğini ve Suriye’nin güvenliği ve istikrarı konusundaki bütün bölgesel ve uluslararası çabaları destekleyeceğini söylemişti.

Katar’ın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Huleyfi ise Katar’ın yeni dönemde Suriye’yle ortak hareket edeceğini açıklamıştı.

Katar ziyareti sonrası el-Şeybani, ABD’ye Suriye’ye yönelik yaptırımlarını kaldırma çağrısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı ise Suriye’ye yönelik ticari yaptırımlarına 6 aylık muafiyet getirdiğini açıklamıştı.

 

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(EC)

Haber Yeri
İstanbul
İran Irak suriye yönetimi htş abd yaptırımları
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