DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 26.02.2026 16:15 26 Şubat 2026 16:15
 SG: Son Güncelleme: 26.02.2026 16:19 26 Şubat 2026 16:19
Okuma Okuma:  2 dakika

İran ile ABD arasında Cenevre’de yapılan nükleer müzakerelerin üçüncü turu

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, arabuluculuğunu yürüttüğü İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turunda “daha fazla ilerleme kaydetmeyi umduklarını” söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İran ile ABD arasında Cenevre’de yapılan nükleer müzakerelerin üçüncü turu
*Müzakerelere ev sahipliği yapan Umman’ın Cenevre Büyükelçiliği rezidansında güvenlik önlemleri alındı, 26 Şubat 2026. (Fotoğraf: AA)

İran ile ABD arasında, Umman aracılığıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakerelerin üçüncü turu kapsamındaki görüşmelere ara verildi.

Umman’ın Cenevre Büyükelçiliği’nde tarafların mesaj alışverişi yoluyla sürdürdüğü dolaylı temaslar yaklaşık üç saat sürdü. ABD heyeti, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan büyükelçilik rezidansından ayrıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre görüşmeler, birkaç saatlik aranın ardından yeniden başlayacak.

Cenevre polisi, delegasyonların ayrıldığı sırada rezidansın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı.

BM’den ABD ve İran’a ‘sorunları diplomasi yoluyla çözme’ çağrısı
BM’den ABD ve İran’a ‘sorunları diplomasi yoluyla çözme’ çağrısı
21 Şubat 2026

“Daha fazla ilerleme kaydetmeyi umuyoruz”

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, arabuluculuğunu yürüttüğü müzakerelere ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Cenevre’de gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerde “yaratıcı ve olumlu fikir alışverişinde bulunduklarını” vurgulayan Bakan Busaidi, gün içinde devam etmek üzere görüşmelere ara verildiğini kaydetti.

Bakan Busaidi, bugün devam edecek üçüncü tur müzakerelerde “daha fazla ilerleme kaydetmeyi umduklarını” ifade etti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman’ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD’nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat’ta Umman’da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat’ta Cenevre’de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre’de 26 Şubat’ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

(VC)

iran-abd gerilimi iran-abd ilişkileri nükleer müzakereler Umman cenevre abd-iran gerilimi
