İran: Heniyye odasının dışından atılan kısa menzilli roket mermisiyle öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, resmi misafir olarak bulunduğu İran'da, 31 Temmuz günü kaldığı konutta suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

AA’nın haberine göre; yazılı açıklamada, Heniyye suikastını İsrail’in “tasarladığı”, ABD’nin ise “destek verdiği” ifade edildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" denildi.

Açıklamada, Heniyye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.

Hamas lideri İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi

NEW YORK TIMES: "Heniyye füze ile değil, kaldığı misafirhaneye sokulan bomba patlatılarak öldürüldü"

İsmail Heniyye kimdir?

(RT)