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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2024 15:28
 ~ Son Güncelleme: 3 Ağustos 2024 15:46
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İran: Heniyye odasının dışından atılan kısa menzilli roket mermisiyle öldürüldü

İran Devrim Muhafızları, Heniyye suikastını İsrail’in “tasarladığını”, ABD’nin ise “destek verdiğini” açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran: Heniyye odasının dışından atılan kısa menzilli roket mermisiyle öldürüldü
*Fotoğraf: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, resmi misafir olarak bulunduğu İran'da, 31 Temmuz günü kaldığı konutta suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

AA’nın haberine göre; yazılı açıklamada, Heniyye suikastını İsrail’in “tasarladığı”, ABD’nin ise “destek verdiği” ifade edildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" denildi.

Açıklamada, Heniyye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.

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(RT)

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