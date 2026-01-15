İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı

İran makamlarının dün gece yayımladığı NOTAM doğrultusunda TSİ 06.30’a kadar uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin sona ermesiyle kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Hava sahasının yeniden açılmasının ardından Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli bir normalleşme yaşanırken, uluslararası ve bölgesel uçuşların İran hava sahasını yeniden kullanmaya başladığı gözlemlendi.

ABD Katar'daki El Udeyd üssünden tahliye emirleri verdi: İran'a saldırı bekleniyor

Ne olmuştu?

İran’da 28 Aralık 2025’ten beri ülke genelinde protestolar var. Başlangıcı ekonomik kriz ve hayat pahalılığına karşı tepki oldu, kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu; kaynaklara göre hükümet karşıtı gösterilerde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de gözaltına alındı. Erfan Soltani gibi bazı protestocular hakkında idam kararları gündeme geldi, bu da uluslararası tepkiye neden oldu.

(EMK)