HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.01.2026 08:18 15 Ocak 2026 08:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.01.2026 08:32 15 Ocak 2026 08:32
Okuma Okuma:  1 dakika

İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı

İran makamları, 4-15 Ocak tarihlerini kapsayan bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı
Fotoğraf: Flight Radar

İran makamlarının dün gece yayımladığı NOTAM doğrultusunda TSİ 06.30’a kadar uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin sona ermesiyle kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Hava sahasının yeniden açılmasının ardından Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli bir normalleşme yaşanırken, uluslararası ve bölgesel uçuşların İran hava sahasını yeniden kullanmaya başladığı gözlemlendi.

ABD Katar'daki El Udeyd üssünden tahliye emirleri verdi: İran'a saldırı bekleniyor
ABD Katar'daki El Udeyd üssünden tahliye emirleri verdi: İran'a saldırı bekleniyor
14 Ocak 2026

Ne olmuştu?

İran’da 28 Aralık 2025’ten beri ülke genelinde protestolar var. Başlangıcı ekonomik kriz ve hayat pahalılığına karşı tepki oldu, kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu; kaynaklara göre hükümet karşıtı gösterilerde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de gözaltına alındı. Erfan Soltani gibi bazı protestocular hakkında idam kararları gündeme geldi, bu da uluslararası tepkiye neden oldu.

(EMK)

İstanbul
İran abd ABD İran gerilimi ABD iran yaptırımları saha havası
İran'a saldırı hazırlıkları sürüyor
15 Ocak 2026
Af Örgütü: İran’da baskılar, benzeri görülmemiş bir katliama dönüştü
Bugün 10:12
Trump’a İran’a ‘müdahale’ seçenekleri sunuldu iddiası
13 Ocak 2026
İran, protesto görüntülerinin yayılmasını engelliyor: Starlink kullanıcıları hedefte
13 Ocak 2026
İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü: İran’da ölü ve yaralı sayısı artıyor
13 Ocak 2026
İran orta sınıfı ve ‘iç cephe’ veya sivil toplum
13 Ocak 2026
