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Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2024 10:34
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 10:35
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İran Genelkurmayı kazayla ilgili raporunu açıkladı

İran Genelkurmay Başkanlığının, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin raporunda, kontrol kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde şüpheli herhangi bir durumla karşılaşılmadığı bilgisi yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran Genelkurmayı kazayla ilgili raporunu açıkladı
Reisi'nin cenazesi, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Fotoğraf: AA

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza yapmasından sonra başlattığı araştırmaya ilişkin ön inceleme sonuçlarını yayımladı.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanlığının raporunda, kazanın boyutları ve nedenlerine dair araştırma yer alıyor.

“Helikopter uçuş rotasını değiştirmedi”

Raporda, kazaya ilişkin teknik ve genel anlamdaki bilgi ve bulguların toplanarak değerlendirildiği kaydedilerek, bazı verileri değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu belirtildi.

Ön değerlendirme raporunda, helikopterin önceden belirlenen rotada yoluna devam ederek uçuş rotasını değiştirmediği, pilotun ise kazadan bir buçuk dakika önce diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği belirtildi.

“Düşüş sonrasında yangın çıktı”

Raporda, kaza yapan helikopterin parçalarında kurşun veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığı aktarılarak, düşüş sonrasında helikopterde yangın çıktığı kaydedildi.

Bölgenin engebeli, havanın soğuk ve sisli olmasının arama kurtarma çalışmalarının uzamasına neden olduğuna işaret edilen raporda, kaza mahalline ancak sabaha doğru ulaşılabildiği belirtildi.

Raporda, kontrol kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde şüpheli herhangi bir durumla karşılaşılmadığı aktarıldı.

Araştırmanın kesin sonuçlarının incelemenin tamamlanmasının ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı.

Törenden sonra İran’a dönen helikopterdeki Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.

(AS)

2024 İran helikopter kazası
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