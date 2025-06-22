İran Dışişleri Bakanı İstanbul’da konuştu: Saldırılara gerekli karşılığı vereceğiz

ABD’nin bu sabah İran’daki üç nükleer tesisi hedef alan saldırısının ardından İstanbul'da kameraların karşısına geçen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uluslararası hukukun çiğnendiğini belirtti. Arakçi, İran’ın kendini savunma hakkı çerçevesinde gerekli adımları atacağını vurguladı.

İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’ye gelen Arakçi, ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırısına dair İran’ın resmi tepkisini kamuoyuna duyurdu.

Açıklamalarında diplomasiye kapılarını kapatmadıklarını ancak ABD ve İsrail’in savaşı tercih ettiğini vurgulayan Arakçi, uluslararası toplumdan net bir tutum beklediklerini söyledi.

"ABD daha önce eşi benzeri görülmemiş bir suç işledi"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi şöyle dedi:

“İran en güçlü şekilde ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır. İran'ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil, İsrail'in saldırılarına karşı da koruyacağız. İran'ın BM Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal ve meşru biçimde kendini koruma hakkı vardır ve her türlü tedbiri alacaktır.

Bir BM üyesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılan bu saldırı, soykırımcı bir rejim ile beraber gerçekleştirilmiştir. ABD yönetimi bu saldırgan tutumun sonuçlarından sorumludur. Bu saldırı, ABD tarafının İran'a karşı duyduğu düşmanca tavrı ve düşünceyi bir kez daha gözler önüne sermiştir. İran, halkını korumaya devam edecektir.

Rusya Başkanı, ABD'nin bu savaşa dahlini açıkça kınamıştır. Ancak bu sadece diplomasiye değil, kendi seçmenlerine de ihanet olmuştur. Barışçıl nükleer tesislere yapılan bu saldırılar sadece BM kurallarının değil, aynı zamanda bir ülkenin egemenliğine dair BM kararlarının da açık ihlalidir.

Bu tür bir saldırganlık karşısında sessiz kalmak, dünyayı daha önce hiç karşılaşmadığı bir tehlike ve kaos seviyesine getirecektir.”

"ABD'ye cevap vereceğiz"

Açıklamasında, İran’ın yanıtının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Arakçi, şöyle devam etti:

“Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor. Saldırılara gerekli karşılığı vereceğiz. ABD saldırısına karşı ne yapacağımızı paylaşmayacağım. Nükleer silahlanmayı önlemeye ilişkin anlaşma bizi koruyamadı.”

"Bize diplomasiyi hatırlatmanın anlamı yok"

Diplomasi sürecinin ABD tarafından sabote edildiğini ifade eden Arakçi, şunları söyledi:

“Diplomasiye ihanet eden ABD'dir. İran halkına karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Tek sorumlu onlardır. İran’ın BM Şartı’na göre kendini savunma hakkı vardır. Güvenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız. İran'a 'diplomasiye dönün' çağrısı yapmanın pek anlamı yok. Zira diplomasinin tam ortasındaydık. ABD’yle görüşüyorduk ama onlar saldırdı.

ABD ve İsrail, diplomasi taraftarı olmadıklarını açıkça gösterdi. Sadece tehdit dilinden anladıklarını kanıtladılar. Dünya bu saldırıya sessiz kalmamalı. İnsanlık çok uzun yol kat etti. Böyle bir saldırganın bizi tekrar orman kanunlarına döndürmesine izin veremeyiz. BM bu saldırıyı kınamalı, Washington sorumlu tutulmalıdır.”

"ABD uluslararası hukuku hiçe saydı"

“Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Başkanı sunduğumuz kanıtları incelemelidir. Tüm çalışmalarımız kurumun denetimi çerçevesinde gerçekleşti. ABD, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve dünya düzenine saygı duymadığını bir kez daha göstermiştir. Dünkü saldırıyla çok önemli bir kırmızı çizgi aşıldı. Diplomasi için ne kadar fırsat kaldı bilmiyorum. Hasarı değerlendiriyoruz.

Dün gece ABD, BM ve uluslararası hukukun oluşturduğu düzene bomba attı. Neden İran saldırıya uğradı? Bu haksız suçlamaların bedelini neden İran ödüyor? Barışçıl programımızı 20 yıldır ispat etmeye çalıştık. Bir anlaşma imzaladık, dünya bizi kutladı. ABD çekildi, yeniden müzakere ediyorduk ama sonra saldırdılar. Önce İsrail’i kullandılar, şimdi kendileri saldırıyor. BM Güvenlik Konseyi bu saldırıyı kınamalı ve görevini yerine getirmelidir.”

"Beyaz Saray, Netanyahu’nun etkisi altında"

“Siyonist rejim İran’daki hedeflerine ulaşamadı. İran’ın kararlı savunması karşısında ağır darbe aldı. ABD’nin bu müdahalesi, belki de siyonist rejimin başbakanını kurtarmak içindi. Beyaz Saray, Netanyahu denen kişinin etkisi altındadır. Bu ABD için utanç vericidir.

Biz ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz ve halkımız hazır. Ulusal gururumuz zedelendi. Asla onurumuzdan, topraklarımızdan ve halkımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

"Dün Erdoğan’la görüştüm, yarın Putin’le görüşeceğim"

Bölgesel temaslara da değinen Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Rusya ve İran arasında stratejik ortaklık var. Hareketlerimizi koordine ediyoruz. Rusya nükleer müzakerelerde taraf oldu. ABD ile müzakere ederken Rusya’yla bilgi paylaştık. Bu öğleden sonra Moskova’ya gideceğim. Yarın da Putin ile çok önemli bir görüşmem olacak.

Dün Sayın Erdoğan ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bölgedeki ülkelerle de temastayız. İsrail’in saldırılarını durdurmak ve ABD'nin düşmanlığını önlemek için arabuluculuk yapmak istiyorlar. Şu anda tüm bölge ülkeleri İsrail’in cinayetlerini kınıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında da İran’a destek verildi. Türkiye bu toplantıya başkanlık etti. İsrail’in eylemleri net bir şekilde kınandı.”

Hürmüz Boğazı sorusuna kısa yanıt: "Önümüzde seçenekler var"

Basın toplantısının sonunda Arakçi’ye Hürmüz Boğazı’nın kapatılıp kapatılmayacağı da soruldu. Arakçi bu soruya, “Önümüzde bir dizi seçenek var. Sadece bu kadarını söyleyeceğim" diye yanıt verdi.

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(EMK)