İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tahran’da defnedildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki altı kişi ile 19 Mayıs’taki helikopter kazasında ölen Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın cenazesi, bugün Şah Abdülaziz Hasani Türbesi'nde toprağa verildi.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törenin ardından Abdullahiyan’ın cenazesi defnedilmek üzere Tahran’ın güneyindeki Rey şehrinde bulunan türbeye getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, burada kalabalık bir kitle tarafından karşılanan cenaze türbenin bahçesinde taşınınca mersiyeler okundu ve dualar edildi. Cenaze töreninde sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

"Reisi ne bir teorisyen, ne de önemli bir din adamıydı"

Daha sonra Abdullahiyan’ın cenazesi, türbenin iç kısmına defnedildi.

Abdullahiyan’ın defnedildiği türbede, ABD’nin 2020’de Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarında yaptığı saldırıda öldürülen Kasım Süleymani’nin koruması da toprağa verilmişti. Şah Abdülazim Hasani Türbesi Şiilere göre önemli yerlerden biri sayılıyor. (TY)