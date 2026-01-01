Îran: Di roja çaremîn de xwepêşandan li seranserê welêt belav bûn

Li Îranê ji ber xirabûna rewşa aborî û daketina asta standartên jiyanê xwepêşandanên dest pê kiribûn. Xwepêşandan di roja çaremîn de li hemû bajarên Komara Îslamî belav bûne. Di navbera hêzên ewlehiyê û sivîlan de pevçûn derketin.
Dawiya hefteya borî di dîrokê de cara yekem ewqas zêde nirxê pereyê neteweyî riyal daket xwarê û enflasyon di Kanûnê Pêşîn de ji sedî 40 derbas bû û bû sedema zêdebûna bihayên xurakê. Ev jî bû sedema nerazîbûnan. Xwepêşandan li tevahiya Îranê belav bûn.
Serokkomar Mesûd Pezeşkiyan helwesta xwepêşanderan kêm bike soz da ku a ew ê plana zêdekirina bacê careke din binirxîne û daxwazên guhertinê wekî "rewa" binav kir. Lêbelê dîsa jî nekarî nerazîbûna gel aş bike.
Her weha li aliyê din Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîl gefên xwe yên li dijî Îranê didomînin.
Walîtîya Fasayê şewitandin
Li gorî nûçeya Bloombergê, li gelek bajarên welêt di navbera hêzên ewlehiyê û sivîlan de pevçûn derketin.
Bajarê Fasa nifûsa wê 150 hezar kes e û li navenda Îranê ye. Her weha Fasa bûye navenda xwepêşandanan. Dîmenên ku Ajansa Nûçeyan a Nurê a dewletê weşandine nîşan didin ku xwepêşander bi ser avahiya walîtiyê de digirin, agir berdidinê û didib ber keviran.
Li ser medyaya civakî hin vîdeo hatine belav kirin û tê îdiakirin ku hêzên ewlekariyê gule li xwepêşanderan reşandine û mirî û birîndar hene. Lê belê, ajansa nûçeyan a Tesnimê ku nêzîkî dewletê ye ragihandiye ku di pevçûnan de kes nemiriye û sê polîs birîndar bûne.
Li Tehranê hîn jî derabe girtî ne
Li gorî nûçeya Bloombergê, dîmenên ku roja Çarşemê li ser medyaya civakî hatine weşandin nîşan didin ku tevî tedbîrên ewlehiyê yên giran, dikkan girtî mane û girse li derdora Bazara Girtî ku pêla yekem a xwepêşandanan di dawiya hefteyê de lê dest pê kiribû, derketin kolanan.
Vîdeoyên ku roja Sêşemê bi şev hatine kişandin jî nîşan didin ku hêzên taybet ên rûpoşkirî êrîşî qadên bazarê dikin û ji bo dikanan bide girtin û girseyan belav bikin cop bikar tîne.
Li zanîngehan desteserkirin çêbûn
Rojnameya Şarkê a li Tehranê ragihand ku roja Sêşemê di dema xwepêşandanên li Zanîngeha Tehranê de herî kêm çar xwendekar hatine desteserkirin. Rojnameyê her wiha diyar kir ku nûçegihanek rojnameya Îtîmadê ku rojnameyek reformîst e roja Duşemê dema ku xwepêşandanên li Bazara Girtî a Tehranê dişopand hate desteserkirin û roja Çarşemê hate berdan.
Gefên DYA û Îsraîlê
Bi tevliheviyan re DYA û Îsraîlê jî dest bi zêdekirina gefên xwe yên li dijî Îranê kirin. Serokê DYAyê Donald Trump, piştî ku roja Duşemê bi Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu re civiya, fikarên xwe li ser ji nû ve avakirina bernameya nukleerî ji hêla Tehranê ve û berfirehkirina şiyanên xwe yên mûşekên balîstîk piştî êrîşên hevbeş ên DYA-Îsraîlê di Hezîranê de anî ziman û ji bo êrişan hişyarî da.
Arakçi bersiva da Trump
Wezîrê Karên Derve yê Îranê Abbas Arakçi roja Çarşemê bersiveke tund da ji bo gotinên Trump. Arakçi, Amerîka ji bo "encamên xeternak" şiyar û diyar kir ku Tehran "ji bo her tevgereke êrîşkar, dê teqez bersivê bide".
(AEK/AY)