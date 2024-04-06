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HABER
Yayın Tarihi: 6 Nisan 2024 22:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2024 00:26
2 dk Okuma

İran Devrim Muhafızları: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz

Suriye’nin başkenti Şam’da İranlı üst düzey komutanların öldürüldüğü İsrail saldırısının ardından bölgede tansiyon yükseliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran Devrim Muhafızları: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
Fotoğraf: Tesnim Haber Ajansı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği ve 2'si general rütbesinde 7 İranlı askeri yetkilinin hayatını kaybettiği hava saldırısına "pişman edici" bir yanıt verileceğini yineledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin ve destekçilerinin, Şam'daki korkakça terör suçunu işledikleri için pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılması yönünde ulusal talebi yerine getirmeye kararlı olduğumuza dair güvence veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Ne olmuştu?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil 7 askeri yetkili ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

İran, Suriye’deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

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(VC)

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