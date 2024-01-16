İran Devrim Muhafızları Erbil'i vurdu: En az 4 sivil hayatını kaybetti

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de dün (15 Ocak) gece saat 23.30 sularında birçok noktada füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendi.

Saldırıları, İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, “İran düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casuslar ve teröristlerin karargâhları, geceyi sabaha bağlayan saatlerde balistik füzelerle hedef alınarak imha edildi” denildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil’in yanı sıra “Suriye’de işgal altındaki bölgelerde bulunan IŞİD hedeflerinin” de füzelerle vurulduğunu kaydetti. Açıklamada, IŞİD’in üstlendiği Kirman’daki bombalı saldırı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye’de Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi’nin öldürüldüğü saldırılara işaret edilerek şöyle denildi:

“İran’daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad’ın Erbil’deki ana casusluk karargâhlarından biri imha edildi.” ​​​​

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Kürt iş insanının evi vuruldu

IKBY merkezli Rudaw haber sitesine göre, Erbil’e 10 balistik füze fırlatıldı ve 8 sivil yerleşim yeri isabet aldı.

İran’ın füze saldırılarında, ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü başta olmak üzere birçok nokta hedef alındı.

Atılan füzelerden 5’inin Kürt iş insanı Pêşrew Dizayi’nin evine isabet ettiğini belirten Rudaw, Dizayi’nin yanı sıra bir yaşındaki kızı Jina, evde misafir olan Iraklı Süryani iş insanı Kerem Mikhail ve bir Filipinli işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırı sonucu Dizayi’nin eşi, kızı, oğlu ve iki Filipinli çalışan yaralandı.

Kürdistan Güvenlik Konseyi: Asılsız gerekçeler

Saldırılara ilişkin açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Erbil’de sivil yerleşimlerin hedef alındığını belirterek Tahran’a tepki gösterdi.

Rudaw’ın aktardığına göre, açıklamada şöyle denildi:

“15-16 Ocak 2024 günü saat 23.30’da İran Devrim Muhafızları Erbil’de birçok sivil bölgeyi çok sayıda balistik füzeyle hedef aldı. Maalesef ilk belirlemelere göre 4 sivil şehit oldu, 6 sivil de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır. Devrim Muhafızları, saldırının İran’a muhalif grupların mevzilerini hedef aldığını iddia etti. Bu bahane temelsizdir ve reddediyoruz. Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil’e yönelik saldırılar düzenlendi. İstikrarlı bir bölge olan Erbil hiçbir zaman hiçbir tarafa tehdit kaynağı olmamıştır. Bu, Kürdistan Bölgesi’nin ve Irak’ın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Irak federal hükümeti ve uluslararası toplum bu suça karşı sessiz kalmamalıdır.”

Washington, saldırıları kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı da İran’ın Erbil’e yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, “ABD, İran’ın bugün Erbil’e düzenlediği saldırıları güçlü biçimde kınıyor ve saldırılarda ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyor” dedi.

ABD’nin, Irak hükümetine ve IKBY’ye verdiği desteğe dikkat çeken Miller, “İran’ın, Irak’ın istikrarını baltalayan pervasız füze saldırılarına karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray da İran’ın füze saldırılarında hiçbir ABD personeli veya tesisinin hedef alınmadığını belirtti.

(VC)