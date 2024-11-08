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Yayın Tarihi: 8 Kasım 2024 13:25
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2024 13:41
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İran Devrim Mahkemesi üç Kürt'e verilen idam cezasını onadı

Kürdistan İnsan Hakları Ağı, İran Devrim Mahkemesi’nin İran Kürtleri İdris Ali ve Azad Şucai ile Süleymaniyeli Resul Ahmad Muhammad'e verilen idam cezasını onadığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran Devrim Mahkemesi üç Kürt'e verilen idam cezasını onadı

İran Devrim Mahkemesi, “İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle” üç Kürt vatandaşını idam cezasına çarptırdı.

Kürdistan İnsan Hakları Ağı (Kurdistan Human Rights Network- KHRN), İran Devrim Mahkemesi’nin İran Kürtleri İdris Ali ve Azad Şucai ile Süleymaniyeli Resul Ahmad Muhammad'e verilen idam cezasını onadığını duyurdu.

Cezanın, “İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade’ye 2020’de düzenlenen suikastı gerçekleştirdikleri” ve “İsrail için casusluk yapmak” iddiasıyla verildiği açıklandı.

2023 Haziran ayında İran güçleri tarafından gözaltına alınan üç Kürt, daha sonra tutuklanmıştı.

KHRN, üç kişinin gözaltında tutuldukları süre boyunca ağır fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldıklarını, ayrıca tutuklandıktan sonra da hücrede atıldıklarını duyurmuştu.  KHRN, dava boyunca avukata erişimin de engellendiğini belirtmişti.

Duruşma öncesinde ise üç kişi Urmiye Merkez Hapishanesine sevk edilmişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
İran idam cezası
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