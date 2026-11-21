İran'ın güneyinde yer alan ve Hürmüz Boğazı'na yakın konumda bulunan Keşm Adası'na ABD ve İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği yönündeki haberler, yerel makamlarca yalanlandı.

Anadolu Ajansının (AA) aktardığı bilgilere göre, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı adaya yönelik bir füze saldırısı gerçekleştiğini duyurmuş ve konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını bildirmişti. Ancak iddiaların ardından Hürmüzgan Valiliğinden konuya açıklık getiren bir açıklama geldi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansında yer alan habere göre, yetkili isim Nefisi, adada duyulan patlama seslerinin yeni bir saldırıdan kaynaklanmadığını belirtti. Nefisi, söz konusu seslerin daha önceki ABD-İsrail saldırılarından kalan ve patlamamış olan mühimmatların kontrollü şekilde imha edilmesi sırasında meydana geldiğini ifade ederek, bölgedeki vatandaşlara paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu.

(EMK)