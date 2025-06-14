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DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Haziran 2025 09:35
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2025 16:04
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İran'dan İsrail'e 'misilleme' saldırıları

İran'ın İsrail'e dün akşamdan itibaren düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3'e yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran'dan İsrail'e 'misilleme' saldırıları
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, haftalardır süren gerginliğin ardından “Yükselen Aslan Operasyonu”yla 13 Haziran’ın ilk saatlerinde İran’a kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi.

Gece boyunca 200’den fazla savaş uçağıyla düzenlenen saldırılarda, nükleer tesisler, askeri hedefler ve sivil alanlar vuruldu; üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları öldürüldü.

Misilleme olarak İran, 'Doğru Vaat-3' (Va'ad es-Sadık-3) adıyla İsrail'in kuzey ve güney merkez bölgelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti, 172 kişi yaralandı.

İsrail’in İran’a saldırısı hakkında bilinenler
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13 Haziran 2025

Hedef Tel Aviv’in güneyi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 172'ye yükseldi.

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail basını da İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldığını paylaşmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
israil-iran gerilimi Yükselen Aslan Operasyonu İran'a İsrail saldırısı iran saldırısı Filistin-İsrail Savaşı militarizm
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