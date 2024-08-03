İran'dan İsrail'e hava saldırısı tehdidi

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İran'ın değişik kentlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabaha kaydırıldı.

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Bu arada İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusunda, Suriye sınırındaki kimi bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Lübnan Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen, Beyrut'tan yayın yapan El Meyadin TV, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde kimi bölgeleri vurduğunu bildirdi.

Haberde, İsrail savaş uçakları, Havş eş-Seyid Ali beldesi civarını vururken saldırının odağının neresi olduğu ve can kaybı olup olmadığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

İran'dan İsrail'e saldırı sinyalleri

TGRT'nin İran medyasından aktardığını bildirdiği haberlere göre, İran ordusu İsrail’e sayısız füze ateşledi. ABD savaş uçaklarının da füzeleri etkisiz hale getirmek üzere havalandıkları bildirildi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2023'te attığı tweeti sabitledi: Siyonist Rejim bitti.

رژیم صهونیستی رفتنی است. — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 3, 2023

Hamaney'den Pezekşiyan'a yetki devri

İran medyasına göre, Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, İsrail'e saldırı için yetkiyi verdi. İran'ın Viyana'daki nükleer müzakereleri sürdüren ekibinin danışmanı Marandi, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya çağır[dı]" "Olacaklardan kendi hükümetleri sorumludur" dedi.

Marandi: "Geliyor"

Bilim insanı ve siyasal yorumcu Muhammed Marandi X hesabından fırlatılmakta olan füze fotoğrafları eşliğinde “Kaçın. Geliyor” uyarılarını paylaştı.

İran Devlet Televizyonu'nda bir konuşmacı "Önümüzdeki saatlerde dünya olağanüstü manzaralara ve çok önemli gelişmelere tanık olacak" dedi. Açıklamanın ardından İran televizyonları olağan akışlarını -keserek askeri marşlar çalmaya başladı.

İsrail: Ben Gurion Havalimanına siber saldırı

İsrail'de Ben Gurion havaalanına yönelik siber saldırı sonrası tüm hizmetlerin askıya alındığı haberleri gelmeye başladı. İsrail hava sahası da sivil uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

(AEK)