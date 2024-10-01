İran'dan İsrail'e füze saldırısı, İsrail'den misilleme tehdidi

İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler attığını duyurdu. Tel Aviv ve birçok kentte İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

İran'dan İsrail’e fırlatılan füzelere, Suriye’de konuşlu ABD üslerindeki hava savunma sistemleri müdahale etti.

ABD Ordusu İsrail savunmasına yardım ediyor

AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.

Kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef ve Suriye-Ürdün sınırındaki Kule 22’den ateşlenen hava savunma bataryaları, en az 20 füzeyi imha etti.

Füzelerin imhası sırada üste bulunan ABD askerlerinin zarar görüp görmediği bilinmiyor.

İsrail'deki durum

İran'ın iki saldırıda 200'den fazla füze fırlattığı belirtilirken Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. İsrail ile Ürdün arasındaki Ürdün Vadisi’nde şiddetli patlamalar yaşandığı kaydedildi.

Tahran tarafından atılan bazı füzelerin Ürdün hava sahasında durdurulduğu haber verildi. Ürdün, hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu. Ürdün'ün ardından Irak da hava sahasını kapattı.

İsrail’in en büyük havalimanı Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu. Daha sonra tüm havalimanlarında kalkış ve inişlerin iptal edildiği açıklandı.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı açıklamada hava sahasının açıldığını, uçuşların kısa bir süre sonra tekrar başlayacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları: "İsrail'e onlarca füze fırlatıldı"

İran Devrim Muhafızları'nın yaptığı açıklamada "onlarca füze fırlatılan" İsrail'in “Misilleme yapması halinde İsrail['in] bir kez daha hedef alınaca[ğı]" ifade edildi.

İran saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı General Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Devrim Muhafızları yaptıkları ikinci açıklamada saldırıda İsrail’in askeri üslerini hedef aldıklarını belirtti.

AA'nın haberine göre, Tahran'da İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılara destek gösterisi düzenlendi.

İran'ın başkentinde toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılara destek vererek gösteri düzenledi. İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.

İran: Yasal ve meşru

BM'deki İran misyonu İsrail’e saldırıyı “yasal, mantıklı ve meşru bir yanıt" olarak tanımladı.

X’ten yapılan paylaşımda “İsrail’in karşılık vermeye cüret etmesi halinde daha yıkıcı bir saldırının yapılacağı” kaydedildi.

Hamaney'in emriyle

Bir İranlı yetkili İran’ın füze saldırısı emrinin dini lider Ali Hamaney tarafından verildiğini açıkladı. Yetkili, Tahran’ın her türlü misillemeye hazır olduğunu vurguladı.

Yetkili Hamaney’in saldırının ardından "güvenli bir yere" götürüldüğünü belirtti.

İsrail: "Yaralanan kimse yok karşılık vereceğiz"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın füze saldırısında kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Hagari, "Bu ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz" dedi.

Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini belirterek, “Savunma ve taarruzda yüksek alarm durumundayız. Bu füze saldırısının sonuçları olacak. İsrail vatandaşlarını koruyacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz”” dedi.

İran: Rusya ve ABD bilgilendirildi

İranlı üst düzey yetkili saldırılardan önce Tahran’ın Rusya’yı bilgilendirdiğini açıkladı. Yetkili, ABD’nin de “saldırılardan kısa bir süre önce diplomatik kanallarla uyarıldığını” kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran’ın yaklaşık 200 füze fırlattığını, Washington’ın savunma için İsrail güçleriyle koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

“Saldırı, bertaraf edilmiş görünüyor” diyen Sullivan, atılacak adımları İsrail ile birlikte istişare edeceklerini bildirdi.

“İran ve uzantılarından gelecek tehdit ve saldırıları izlemeye devam edeceklerini” söyleyen güvenlik danışmanı, Tahran’ın bölgedeki gerginliği tırmandırdığını savundu.

(AEK)