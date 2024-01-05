İran'daki çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 89 oldu

İran’ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi anma töreninde gerçekleşen ve İŞİD’in üstelendiği iki ayrı patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 89 olarak açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA, Kirman Valiliği yetkililerine dayandırdığı haberinde, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 89 olarak açıklandığını duyurdu.

Ölenler arasında 12 çocuk ile 33 kadının bulunduğu ve 12 kişinin ise Afganistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Saldırıda toplam 284 kişinin yaralandığı, büyük çoğunluğunun tabucu edildiği, bazı yararlıların durumunun ise kritik olduğu ifade edildi.

Öte yandan İRNA, saldırının yaşandığı 3 Ocak Çarşamba günü 103 kişinin öldüğünü, 141 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İran'da Kasım Süleymani anmasında çifte bombalı saldırı

Reisi: IŞİD, ABD ve İsrail tarafından oluşturuldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise bugün Kirman’da düzenlenen cenaze töreni için eyalete gitti.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ile üst düzey yetkililerin de törene katıldığı belirtildi.

Bu arada Kirman’daki mezarındaki düzenlenen cenaze törenine yer darlığı nedeniyle halkın katılmaması çağrısı yapıldı.

Sabah saat 10.00'da başlayan cenaze töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bombalı saldırıları üstlenen İŞİD’in, ABD ve İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini öne sürdü.

Reisi konuşmasında, "ABD, bölgede İslami görünüme sahip başka bir İsrail'in oluşumunu arıyordu. Şimdiki İsrail, Yahudi görünümü ve adıyla kurulmuştu fakat bölgede diğer İsrail'in de IŞİD'in 'İslam Halifeliği' adı altında kurulmasını planlıyorlardı. Bu hadisede de halkımıza güvence veriyorum. İntikam inisiyatifi silahlı kuvvetlerimizin elindedir, saldırıya karşılığın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecektir" dedi.

İNTİHAR SALDIRISINDA 84 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ İran: Kirman'daki katliamı IŞİD üstlendi

(RT)

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.