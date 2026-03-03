"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 4. GÜN
ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, dördüncü gününde (3 Mart) devam ediyor.
İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın başkenti Tahran’a ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik eşzamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlatırken, İran güçleri de Körfez ülkelerindeki ABD’ye ait tesislere misilleme saldırıları gerçekleştiriyor.
Saldırıların dördüncü gününde yaşanan gelişmeleri canlı blog sayfamızda dakika dakika aktarıyoruz.
İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
11.15 | “Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”
İran’da Ali Hamaney sonrası yeni liderin seçiminin yapılacağı Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ali Muallimi, seçimin uzun sürmeyeceğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Muallimi, “Şu anda liderin seçimi için beklemek gerekir. Zamanı geldiğinde ilan edilecek ve bu süre uzun olmayacaktır” dedi.
“Liderin seçiminde siyasi yönelişler ve partiler etkili olmayacaktır” diye konuşan Muallimi, “Uzmanlar Meclisi üyeleri, dini ölçülere göre teşhis yaparak seçim yapacak ve oy verecektir” ifadelerini kullandı.
10.45 | İsrail’den Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın ofisinden yapılan açıklamada, Katz ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İsrail ordusuna Lübnan içinde daha fazla bölgede konuşlanma yönünde talimat verdiği belirtildi.
Katz, İsrail’in işgalini genişletmesiyle Lübnan’da Hizbullah ile artan gerilim karşısında, sınırdaki İsrail yerleşimlerini korumayı amaçladıklarını öne sürdü.
09.15 | İsrail, Beyrut’ta bir radyo binasını vurdu
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah'a bağlı Nur Radyosu binasını hava saldırısı düzenledi.
Öte yandan İsrail ordusu, gece saatlerinde de Hizbullah’a bağlı El-Menar televizyonu binasını da vurmuştu.
Hizbullah’ın medya ofisi, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada “Hiçbir saldırı El-Menar TV ve Nur Radyosu’nu yıldıramayacak. Direnişin sesini ve halkın azmini yayınlamaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.
08.45 | İsrail ordusundan Tahran ve Beyrut’a hava saldırıları
İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut’a eşzamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.
Açıklamada, “Tahran’daki İran yönetimine ait hedefler ve Beyrut’taki Hizbullah’a ait noktaların” hedef alındığı öne sürüldü.
07.45 | “Bahreyn’deki ABD hava üssünün ana komuta binası hedef alındı”
İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan “Doğru Vaat-4” operasyonunun 14’üncü dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, Bahreyn’in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının 20 insansız hava aracı (İHA) ve 3 füzeyle hedef alındığı belirtildi.
Öte yandan, Bahreyn’de sirenler çaldı, hava savunmaları aktif olduktan sonra patlama sesleri duyuldu.
03.00 | Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı
Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak), başkent Bağdat’taki ABD üssüne saldırı düzenledi.
Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı’nda ABD güçlerine ait Victoria askeri üssüne İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.
02.55 | İsrail’den Beyrut’a hava saldırıları
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Hizbullah'a bağlı El-Menar Televizyonu, İsrail’in Hureyk Mahallesi’nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.
00.20 | İsrail ordusundan Tahran’a yeni saldırı dalgası
İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
Kısa süre önce Tahran’da, eski meclis binasının da bulunduğu merkezi bölgede çok sayıda noktada patlama yaşandığı bildirilmişti.
00.15 | CENTCOM: Hayatını kaybeden askerlerin sayısı 6’ya çıktı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X hesabından yaptığı açıklamada, “2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran’ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı” ifadelerini kullandı.
23.55 | “ABD’lilerin yüzde 47’si İran’la savaş istemiyor”
ABD merkezli Washington Post gazetesi, 1003 ABD’li ile yürüttüğü ankette İran’a yönelik saldırıların ABD kamuoyundaki yansımalarını inceledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu İran’a yönelik saldırı talimatını destekleyip desteklemediği sorulduğunda katılımcıların yüzde 39’u saldırılara şiddetle karşı çıktığını, yüzde 22’si desteklediğini belirtti.
Katılımcıların yüzde 47’si ABD’nin İran’a saldırıları durdurması gerektiğini düşünürken yüzde 25’i saldırılara devam etmesi gerektiği değerlendirmesini yaptı.
23.30 | İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Hürmüz Boğazı kapatıldı, geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz” açıklamasında bulundu.
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
22.40 | “ABD-İsrail Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı”
İran’ın yarı resmi ajansı ISNA’ya göre İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafarel Mariano Grossi’ye ABD-İsrail’in nükleer tesislere saldırılarına dair mektup gönderdi.
İslami, “ABD ve İsrail’in suçlu rejimleri, saldırganlıklarını sürdürerek pazar günü öğleden sonra uluslararası hukuku ihlal eden vahşi saldırılarla Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı.” ifadelerini kullandı.
Kaynaklar: AFP, Anadolu Ajansı, IRNA, ISNA, Reuters, Tesnim
(VC)