DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 09:30 3 Mart 2026 09:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 11:42 3 Mart 2026 11:42
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 4. GÜN

"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”

ABD ve İsrail ordularının İran’a karşı başlattığı saldırıların dördüncü gününde yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, dördüncü gününde (3 Mart) devam ediyor.

İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın başkenti Tahran’a ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik eşzamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlatırken, İran güçleri de Körfez ülkelerindeki ABD’ye ait tesislere misilleme saldırıları gerçekleştiriyor.

Saldırıların ilk gününde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlı üst düzey yetkili öldürülmüştü. ABD, İran’a yönelik saldırılarına “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verirken, İsrail de saldırıları “Aslanın Kükremesi Operasyonu” (Operation Roaring Lion) olarak adlandırdı. İran ise “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) adıyla misilleme saldırıları başlattı.

Saldırıların dördüncü gününde yaşanan gelişmeleri canlı blog sayfamızda dakika dakika aktarıyoruz.

İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
Bugün 01:47
Görseli Büyüt
*Irak'ın Basra kentinde, İran lideri Hamaney'in öldürülmesi protesto edildi, 2 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)
*Irak'ın Basra kentinde, İran lideri Hamaney'in öldürülmesi protesto edildi, 2 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

11.15 | “Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”

İran’da Ali Hamaney sonrası yeni liderin seçiminin yapılacağı Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ali Muallimi, seçimin uzun sürmeyeceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Muallimi, “Şu anda liderin seçimi için beklemek gerekir. Zamanı geldiğinde ilan edilecek ve bu süre uzun olmayacaktır” dedi.

“Liderin seçiminde siyasi yönelişler ve partiler etkili olmayacaktır” diye konuşan Muallimi, “Uzmanlar Meclisi üyeleri, dini ölçülere göre teşhis yaparak seçim yapacak ve oy verecektir” ifadelerini kullandı.

"Hamaney öldürüldü, şimdi ne olacak?"
"Hamaney öldürüldü, şimdi ne olacak?"
1 Mart 2026
Görseli Büyüt
*İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz. (Fotoğraf: @Israel_katz/X)
*İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz. (Fotoğraf: @Israel_katz/X)

10.45 | İsrail’den Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın ofisinden yapılan açıklamada, Katz ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İsrail ordusuna Lübnan içinde daha fazla bölgede konuşlanma yönünde talimat verdiği belirtildi.

Katz, İsrail’in işgalini genişletmesiyle Lübnan’da Hizbullah ile artan gerilim karşısında, sınırdaki İsrail yerleşimlerini korumayı amaçladıklarını öne sürdü.

Görseli Büyüt
*İsrail ordusunun hava saldırısı sonrası Nur Radyosu binası. (Fotoğraf: @Ertikaznews/X)
*İsrail ordusunun hava saldırısı sonrası Nur Radyosu binası. (Fotoğraf: @Ertikaznews/X)

09.15 | İsrail, Beyrut’ta bir radyo binasını vurdu

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah'a bağlı Nur Radyosu binasını hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu, gece saatlerinde de Hizbullah’a bağlı El-Menar televizyonu binasını da vurmuştu.

Hizbullah’ın medya ofisi, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada “Hiçbir saldırı El-Menar TV ve Nur Radyosu’nu yıldıramayacak. Direnişin sesini ve halkın azmini yayınlamaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Görseli Büyüt
*İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerine yönelik saldırı tehditleri nedeniyle başkent Beyrut ve daha güvenli bölgelere göç eden siviller, 2 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)
*İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerine yönelik saldırı tehditleri nedeniyle başkent Beyrut ve daha güvenli bölgelere göç eden siviller, 2 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

08.45 | İsrail ordusundan Tahran ve Beyrut’a hava saldırıları

İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut’a eşzamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.

Açıklamada, “Tahran’daki İran yönetimine ait hedefler ve Beyrut’taki Hizbullah’a ait noktaların” hedef alındığı öne sürüldü.

Görseli Büyüt
*Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Donanması'na bağlı 5. Filo'nun ana karargahına füze saldırısı, 28 Şubat 2026. (Fotoğraf: AA)
*Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Donanması'na bağlı 5. Filo'nun ana karargahına füze saldırısı, 28 Şubat 2026. (Fotoğraf: AA)

07.45 | “Bahreyn’deki ABD hava üssünün ana komuta binası hedef alındı”

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan “Doğru Vaat-4” operasyonunun 14’üncü dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Bahreyn’in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının 20 insansız hava aracı (İHA) ve 3 füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan, Bahreyn’de sirenler çaldı, hava savunmaları aktif olduktan sonra patlama sesleri duyuldu.

Görseli Büyüt
*ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu. (Grafik: Anadolu Ajansı)
*ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu. (Grafik: Anadolu Ajansı)

03.00 | Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak), başkent Bağdat’taki ABD üssüne saldırı düzenledi.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı’nda ABD güçlerine ait Victoria askeri üssüne İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Görseli Büyüt
*Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik İsrail saldırısının görüntüleri. (Kaynak: El-Meyadin)

02.55 | İsrail’den Beyrut’a hava saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Hizbullah'a bağlı El-Menar Televizyonu, İsrail’in Hureyk Mahallesi’nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.

Görseli Büyüt
*İsrail ordusunun hazırladığı "İran'a yönelik operasyonun aşamaları" başlıklı video. (Kaynak: IDF/X)

00.20 | İsrail ordusundan Tahran’a yeni saldırı dalgası

İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

Kısa süre önce Tahran’da, eski meclis binasının da bulunduğu merkezi bölgede çok sayıda noktada patlama yaşandığı bildirilmişti.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: CENTCOM/X
Fotoğraf: CENTCOM/X

00.15 | CENTCOM: Hayatını kaybeden askerlerin sayısı 6’ya çıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X hesabından yaptığı açıklamada, “2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran’ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı” ifadelerini kullandı.

Görseli Büyüt
*ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da İran’a karşı yürütülen saldırıları takip ediyor, 2 Mart 2026. (Fotoğraf: Beyaz Saray/X)
*ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da İran’a karşı yürütülen saldırıları takip ediyor, 2 Mart 2026. (Fotoğraf: Beyaz Saray/X)

23.55 | “ABD’lilerin yüzde 47’si İran’la savaş istemiyor”

ABD merkezli Washington Post gazetesi, 1003 ABD’li ile yürüttüğü ankette İran’a yönelik saldırıların ABD kamuoyundaki yansımalarını inceledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu İran’a yönelik saldırı talimatını destekleyip desteklemediği sorulduğunda katılımcıların yüzde 39’u saldırılara şiddetle karşı çıktığını, yüzde 22’si desteklediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 47’si ABD’nin İran’a saldırıları durdurması gerektiğini düşünürken yüzde 25’i saldırılara devam etmesi gerektiği değerlendirmesini yaptı.

Görseli Büyüt
*Hürmüz Boğazı, günlük yaklaşık 20-21 milyon varil petrol sevkiyatıyla dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20 ila %30'unun geçtiği en kritik enerji geçidi.
*Hürmüz Boğazı, günlük yaklaşık 20-21 milyon varil petrol sevkiyatıyla dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20 ila %30'unun geçtiği en kritik enerji geçidi.

23.30 | İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Hürmüz Boğazı kapatıldı, geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz” açıklamasında bulundu.

İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
DÜNYADA PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Bugün 04:10
Görseli Büyüt
Görsel: Space Imaging Middle East/iranwatch.org
Görsel: Space Imaging Middle East/iranwatch.org

22.40 | “ABD-İsrail Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı”

İran’ın yarı resmi ajansı ISNA’ya göre İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafarel Mariano Grossi’ye ABD-İsrail’in nükleer tesislere saldırılarına dair mektup gönderdi.

İslami, “ABD ve İsrail’in suçlu rejimleri, saldırganlıklarını sürdürerek pazar günü öğleden sonra uluslararası hukuku ihlal eden vahşi saldırılarla Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı.” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar: AFP, Anadolu Ajansı, IRNA, ISNA, Reuters, Tesnim 

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 İran saldırıları İsrail-İran çatışması İran-ABD çatışması israil ordusu abd ordusu İran Devrim Muhafızları Ordusu lübnan
