"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”

11.15 | “Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”

İran’da Ali Hamaney sonrası yeni liderin seçiminin yapılacağı Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ali Muallimi, seçimin uzun sürmeyeceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Muallimi, “Şu anda liderin seçimi için beklemek gerekir. Zamanı geldiğinde ilan edilecek ve bu süre uzun olmayacaktır” dedi.

“Liderin seçiminde siyasi yönelişler ve partiler etkili olmayacaktır” diye konuşan Muallimi, “Uzmanlar Meclisi üyeleri, dini ölçülere göre teşhis yaparak seçim yapacak ve oy verecektir” ifadelerini kullandı.