İran'da tesettür dayatmasını protesto eden Ahu Deryai'nin serbest bırakılarak ailesine verildiği iddia edildi

İran İslam Cumhuriyeti yargı sözcüsü Aşgar Cihangir "tesettür" zorunluluğunu Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi kampüsünde soyunarak protesto eden üniversitenin Bilim ve Araştırma Bölümü öğrencisi Ahu Deryai hakkında dava açılmadığını ve serbest bırakılarak ailesine teslim edildiğini açıkladı.

Ancak konuyla ilgili olarak henüz Deryai'nin kendisi veya ailesince bir açıklama yapılmadı. Deryai, medya ile yüz yüze bir görüşmede bulunmadı.

Londra'dan yayın yapan muhalefet organlarından iranwire.com'un haberine göre Cihangir salı günü yaptığı açıklamada Deryai'nin hasta olduğu için hastaneye sevk edildiğini ve "adli sistemde kendisine karşı hiçbir dava açılmadığını" söyledi.

Yargı sözcüsü, protestocu öğrencinin durumuyla ilgili bir soruya karşılık "Kişinin hasta olduğu, hastaneye sevk edildiği ve [orada] hasta olduğunun doğrulandığı göz önüne alınacak olursa şu anda ailesiyle birlikte [olduğunu]" ve ailesinin kendisine "baktığını" ileri sürdü.

Ancak Cihangir, üniversitenin güvenlik bürsounun öğrenci hakkında herhangi bir soruşturma yapıp yapmadığından haberdar olmadığını söyledi.

Ne olmuştu? Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nin Bilim ve Araştırma Bölümü öğrencisi Ahu Deryai 2 Kasım'da üniversite kampüsünde açık alanda herkesin içinde üzerindeki giysileri iç çamaşırlarına kadar çıkararak "tesettür" baskısını protesto etmiş, hemen olay yerinde tutuklanmıştı. İran'da zorunlu başörtüsünü protesto eden üniversiteli kadın gözaltına alındı Deryai'nin gözaltına alınması, Amnesty International'ın "bilinmeyen bir psikiyatri hastanesine" sevk edilmesinden duyduğu kaygıları X'te yayımlanan bir mesajla paylaşması üzerine İran'da ve İran dışında yaygın bir tepki doğurdu. ABD'de sürgündeki insan ve kadın hakları aktivisti Masid Alinejad da arkadaşlarının kendisine ulaştırdığı bilgileri X hesabından paylaşarak Deryai'nin "akıl hastası" muamelesi gördüğü ve hayatının tehlikede olduğu, tutulduğu psikiyatri kliniğinden başarısız bir kaçma girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. MASİH ALİNEJAD DUYURDU "Ahu Deryai'nin sesi olun, hayatı tehlikede" iranwire'ın haberine göre, Deryai'nin tutuklanmasıyla ilgili olarak kamuoyunda kaygılar çoğalırken üniversite yetkilileri genç kadının "zihinsel sorunlar" yaşadığını ileri sürdü. Rejim yandaşı Fars News da "uygunsuz kıyafetlerle" derse girmesinden ötürü kampüsteki giyim kurallarına uymasının istenmesi üzerine soyunduğunu yazmıştı. Üniversitenin halkla ilişkiler müdürü Amir Mahcub, polis sağlık ekiplerinin Deryai'nin "ağır zihinsel stres altında" olduğunu ve "psikolojik sorunları" bulunduğunu teşhis ettiklerini iddia etmişti.

(AEK)