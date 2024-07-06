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Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2024 10:16
 ~ Son Güncelleme: 6 Temmuz 2024 10:42
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İran'da seçimi reformist aday Mesud Pezeşkiyan kazandı

İran'da seçimi kazanan reformist Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran'da seçimi reformist aday Mesud Pezeşkiyan kazandı
Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / AA

İran'da İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan kazandı.

Pezeşkiyan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.

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30 Haziran 2024

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun oy sayım işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Ülke genelinde yaklaşık 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 30 milyon 530 bin 157 oy kullanıldığını aktaran İslami, Pezeşkiyan'ın 16 milyon 384 bin 403 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 53,7 oldu.

İslami, muhafazakar Said Celili'nin ise oyların 13 milyon 538 bin 179'unu aldığını belirtti. Celili'nin oy oranı yüzde 44,4'te kaldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna katılım oranı ise yüzde 49,8 oldu.

"Elimi size uzatıyorum"

Sonuçların belli olmasının ardından Pezeşkiyan, önlerindeki yolun zorlu olduğunu, bunu birliktelik ve güven olmadan aşamayacaklarını belirtti.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından halka yönelik ilk mesajında, "Sevgili İran halkı, seçimler sona erdi. Bu birlikteliğimizin başlangıcı. Önümüzdeki zorlu yolu, birliktelik ve güven olmadan aşamayız. Elimi size uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağıma şerefim üzerine yemin ediyorum." ifadelerini kullandı.

(HA)

İran Mesud Pezeşkiyan
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