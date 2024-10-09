İran'da nükleeri yasaklayan fetvanın kaldırılması istendi

İsrail'in saldırıları günden güne artarken İran atacağı adımları planlıyor. İsrail tarafından intikam saldırı tehdidi altında olan İran'da 39 milletvekili nükleer silahı yasaklayan fetvanın kaldırılmasını istedi.

Anadolu Ajansı'nın Hamshahrionline haber sitesinden derlediği habere göre, Meşhed Milletvekili Hasan Ali Ahlaki, "İran'ın savunma doktrininin tekrar gözden geçirilmesini içeren mektubu 39 milletvekilinin imzasıyla İran Meclisi Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası'na sunduk." dedi.

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İran lideri Ali Hamaney'in fetvası uyarınca, aralarında nükleer silahın da bulunduğu kitlesel ölümlere neden olan silahların yasak olduğunu içeren savunma doktrinine işaret eden Ahlaki, Hamaney'in konuya ilişkin fetvasının mahfuz olduğunu fakat Caferi fıkhına göre, "şartların değişmesiyle fetvanın da değişebileceği"ne vurgu yaptı.

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İran'ın savunma dokrini, ülke lideri Hamaney'in, aralarında "nükleer silahın" da bulunduğu kitlesel ölümlere neden olan silahların yasak olduğu fetvasını içeriyor.

İran'la gerilim yaşayan İsrail, nükleer faaliyetleri nedeniyle Tahran yönetimini eleştirirken, nükleer silaha sahip ülkeler arasında yer alıyor.

(Mİ)