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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2024 12:28
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2024 12:30
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İran'da Kürtçe öğretmenine 10 yıl hapis

İran'da Kürtçe öğretmeni olan Soma Pur Muhammedî’yi 10 yıl hapis cezası verildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İran'da Kürtçe öğretmenine 10 yıl hapis
Fotoğraf: MA

İran Devrim Mahkemesi, Sine kentinde Kürtçe öğretmeni olan Soma Pur Muhammedî’yi görevden alarak, 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Nujîn Meclisi Yürütme Kurulu üyesi olan Soma Pur Muhammedî, "İran’ın güvenliğine zarar veren grup ve örgütler örgütlemekle" suçlanıyor.

Soma Pur Muhammedî daha önce de "kamu güvenliğine zarar vermek" suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

(AD)

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