İran'da Kürtçe öğretmenine 10 yıl hapis

İran Devrim Mahkemesi, Sine kentinde Kürtçe öğretmeni olan Soma Pur Muhammedî’yi görevden alarak, 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Nujîn Meclisi Yürütme Kurulu üyesi olan Soma Pur Muhammedî, "İran’ın güvenliğine zarar veren grup ve örgütler örgütlemekle" suçlanıyor.

Soma Pur Muhammedî daha önce de "kamu güvenliğine zarar vermek" suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

(AD)