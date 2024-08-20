ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 11:49
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 15:19
2 dk Okuma

İran'da Kürt yazar Mozhgan Kavousi’ye bir yıl hapis cezası

Kavousi, “Kadın, Yaşam, Özgürlük” hareketine katıldığı iddiasıyla cezalandırıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu görselde, açık havada yeşil bir doğa manzarasının önünde duran bir kadın görülüyor. Kadın, orta yaşlı ve hafif dalgalı uzun saçlara sahip. Üzerinde açık mavi renkte bir gömlek veya bluz bulunuyor ve boynuna açık pembe tonlarında bir şal sarmış. Gözünde bir gözlük var, fakat gözlüğü saçlarının üzerine yerleştirilmiş. Kadın, hafifçe sağ tarafa doğru bakıyor ve yüzünde düşünceli bir ifade var. Arka plan bulanık bir şekilde yeşillikler ve ağaçlarla dolu, bu da kadının doğal bir ortamda olduğunu gösteriyor. Görsel, huzurlu ve sakin bir atmosferi yansıtıyor.
Fotoğraf: hengaw.net

Kürt yazar ve araştırmacı, aynı zamanda anadilde dilsel insan hakları savunucusu olan Mozhgan Kavousi'nin cezası, 18 Ağustos'ta İran Yüksek Mahkemesi'nin 39. Dairesi tarafından yeniden yargılanma talebinin kabul edilmesi ve dosyasının Sari İslam Devrim Mahkemesi 2. Dairesi'ne gönderilmesinin ardından bir yıl hapis cezasına indirildi.

hengaw.net’in geçtiği bilgilere göre, Mozhgan Kavousi daha önce, “Kadın, Yaşam, Özgürlük” hareketine katıldığı iddiasıyla 62 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü tarafından alınan bir rapora göre, 11 Ağustos 2024 Pazar günü, Kelardasht, Mazandaran Eyaleti'nden Kürt yazar ve araştırmacı Mozhgan Kavousi'nin hapis cezası, İran Yüksek Mahkemesi'nin 39. Dairesi tarafından yeniden yargılanma talebinin kabul edilmesi ve dosyasının Sari İslam Devrim Mahkemesi 2. Dairesi'ne havale edilmesinin ardından 62 aydan bir yıla indirildi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün verdiği bilgiye göre, dikkate değer bir nokta, Esfand 2023'te elektronik izleme ile serbest bırakılma talebinin Sari Devrim Mahkemesi 1. Dairesi tarafından reddedilmesi.

15 Haziran 2024'ten bu yana, cezasını açık cezaevi koşullarında hapishane dışında çekiyordu.

Mozhgan Kavousi, 18 Aralık 2023 Pazartesi günü Kelardasht Ceza İnfaz Bürosu'na çağrıldıktan sonra tutuklandı ve cezasını çekmek üzere Tonekabon Cezaevi'ne transfer edildi.

Daha önce, Mozhgan Kavousi, Sari Devrim Mahkemesi 1. Dairesi tarafından “ulusal güvenliğe karşı toplanma ve iş birliği” suçlamasıyla 39 ay, “Hamaney’e hakaret” nedeniyle 15 ay bir gün ve “hükümete karşı propaganda faaliyetleri” nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaların birleştirilmesi yasalarının uygulanmasıyla, önceki tutukluluk süresi dikkate alınarak, en fazla uygulanabilir ceza 39 ay olarak belirlenmişti.

(EMK)

kadın Mozhgan Kavousi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git