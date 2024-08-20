İran'da Kürt yazar Mozhgan Kavousi’ye bir yıl hapis cezası

Kürt yazar ve araştırmacı, aynı zamanda anadilde dilsel insan hakları savunucusu olan Mozhgan Kavousi'nin cezası, 18 Ağustos'ta İran Yüksek Mahkemesi'nin 39. Dairesi tarafından yeniden yargılanma talebinin kabul edilmesi ve dosyasının Sari İslam Devrim Mahkemesi 2. Dairesi'ne gönderilmesinin ardından bir yıl hapis cezasına indirildi.

hengaw.net’in geçtiği bilgilere göre, Mozhgan Kavousi daha önce, “Kadın, Yaşam, Özgürlük” hareketine katıldığı iddiasıyla 62 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü tarafından alınan bir rapora göre, 11 Ağustos 2024 Pazar günü, Kelardasht, Mazandaran Eyaleti'nden Kürt yazar ve araştırmacı Mozhgan Kavousi'nin hapis cezası, İran Yüksek Mahkemesi'nin 39. Dairesi tarafından yeniden yargılanma talebinin kabul edilmesi ve dosyasının Sari İslam Devrim Mahkemesi 2. Dairesi'ne havale edilmesinin ardından 62 aydan bir yıla indirildi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün verdiği bilgiye göre, dikkate değer bir nokta, Esfand 2023'te elektronik izleme ile serbest bırakılma talebinin Sari Devrim Mahkemesi 1. Dairesi tarafından reddedilmesi.

15 Haziran 2024'ten bu yana, cezasını açık cezaevi koşullarında hapishane dışında çekiyordu.

Mozhgan Kavousi, 18 Aralık 2023 Pazartesi günü Kelardasht Ceza İnfaz Bürosu'na çağrıldıktan sonra tutuklandı ve cezasını çekmek üzere Tonekabon Cezaevi'ne transfer edildi.

Daha önce, Mozhgan Kavousi, Sari Devrim Mahkemesi 1. Dairesi tarafından “ulusal güvenliğe karşı toplanma ve iş birliği” suçlamasıyla 39 ay, “Hamaney’e hakaret” nedeniyle 15 ay bir gün ve “hükümete karşı propaganda faaliyetleri” nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaların birleştirilmesi yasalarının uygulanmasıyla, önceki tutukluluk süresi dikkate alınarak, en fazla uygulanabilir ceza 39 ay olarak belirlenmişti.

(EMK)