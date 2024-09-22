İran'da kömür madeninde patlama: En az 28 ölü

İran’ın doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde, 21 Eylül gecesi iki blokta patlama meydana geldi.
Güney Horasan Valisi Cevad Kanaat, patlamanın metan gazı sıkışmasından kaynaklandığı açıkladı.
Madende 69 kişinin çalıştığı, en az 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Mahsur kalan 24 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Tahran merkezli Tesnim Haber Ajansı’na konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, “Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 28’e yükseldi. Mahsur kalan 24 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. 17 yaralı hastanelere kaldırıldı” dedi.
(VC)