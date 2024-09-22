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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Eylül 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Eylül 2024 12:01
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İran'da kömür madeninde patlama: En az 28 ölü

Metan gazı patlamasının ardından madende mahsur kalan 24 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran'da kömür madeninde patlama: En az 28 ölü
Fotoğraf: İran Kızılayı

İran’ın doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde, 21 Eylül gecesi iki blokta patlama meydana geldi.

Güney Horasan Valisi Cevad Kanaat, patlamanın metan gazı sıkışmasından kaynaklandığı açıkladı.

Madende 69 kişinin çalıştığı, en az 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Mahsur kalan 24 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tahran merkezli Tesnim Haber Ajansı’na konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, “Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 28’e yükseldi. Mahsur kalan 24 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. 17 yaralı hastanelere kaldırıldı” dedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İran kömür madeni maden patlaması
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