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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Ocak 2024 15:40
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2024 17:30
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İran'da Kasım Süleymani anmasında çifte bombalı saldırı

İran Devlet Televizyonu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında arka arkaya bombalı saldırı düzenlendi. İran resmi haber ajansı IRNA ise en az 103 kişinin öldüğünü, 141 kişinin yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İran'da Kasım Süleymani anmasında çifte bombalı saldırı
*Fotoğraf: Aboozar Ahmadizadeh/IRNA

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde, mezarı yakınında arka arkaya iki bombalı saldırı gerçekleşti.

İran devlet televizyonu, Kirman kentindeki mezarlıkta düzenlenen anma töreni sırasında Sehab el-Zaman Camii yakınında patlamalar meydana geldiğini ve en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdiğini aktardı.

İran resmi haber ajansı IRNA ise en az 103 kişinin öldüğünü, 141 kişinin yaralandığını açıkladı. 

AA'da yer alan haberde de patlamada ölenler arasında 6 çocuğun bulunduğu belirtildi. 

AA yarı resmi Tesnim Haber Ajansına dayandırdığı haberde "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı"nı aktardı. Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. 

İranlı General Süleymani Öldürüldü
İranlı General Süleymani Öldürüldü
3 Ocak 2020

Kasım Süleymani hakkında

3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybeden Süleymani, 11 Mart 1957 tarihinde İran'ın Kirman eyaletindeki Rabor şehrinde dünyaya geldi.

1979'da İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Muhafızlığının ilk zamanlarında, İran'ın kuzeybatısında ve Batı Azerbaycan Eyaleti'nde bir Kürt isyanının bastırılmasında görev aldı.

İlk önemli görevlerinden biri ise, İran-Irak Savaşı başladıktan sonra Kirman'daki erkekleri bir araya toplaması ve askerî eğitim vermesiydi.

1998'de ise Ahmed Vahidi'den sonra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı olarak görevlendirildi.

Suriye'de 2011'den bu yana yaşanan iç savaşta IŞİD'e karşı Devlet Başkanı Esad'a destek veren İran güçlerinin komutanlığını yaptı.

İranlı General Kasım Süleymani Kimdir?
İranlı General Kasım Süleymani Kimdir?
3 Ocak 2020

(RT)

Kasım Süleymani İran
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