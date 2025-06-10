ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 10 Haziran 2025 00:17
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2025 02:55
3 dk Okuma

2024'TE EN AZ 419 KİŞİ İDAM EDİLDİ

İran'da iki idam cezası daha infaz edildi

İran İnsan Hakları (IHRNGO) cinayet ve uyuşturucu suçlamalarıyla idam cezasına çarptırılan iki erkek, Yaser Emini ve Mehdi Moghadam'ın, Kezvin Merkez Cezaevi'nde idam edildiklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran'da iki idam cezası daha infaz edildi
Kezvin Merkez Cezaevi/iranhr.net

Hengaw İnsan Hakları Örgütü'nün haberine göre, 6 Haziran'da İran’ın kuzeybatısında, Tahran’a yaklaşık 150 km mesafedeki Kezvin Merkez Cezaevi'nde 32 yaşındaki Yaser Emini ve 30 yaşındaki Mehdi Moghadam asılarak idam edildi.

Yaser Emini cinayet suçlamasıyla kısas için Mehdi Moghadam ise uyuşturucuyla ilgili suçlamalardan ötürü ölüm cezasına çarptırılmıştı.

İdamların gerçekleştiği henüz İran yetkilileri ya da yerel medyasınca duyurulmadı.

İran'da "kasten insan öldürme" kategorisi altında hükün giyenler, yasada ayrım gözetilmediğinden kasıt derecesi veya öldürme koşulları ne olursa olsun kısas (aynen karşılık) cezasına çarptırılıyor. Sanığın mahkumiyeti sonrasında, öldürülenin ailesi intikam biçimi olarak ölüm, diyet (kan parası) veya bağışlanma arasında seçim yapmak zorunda.

Diyet için her yıl yargı bir tavan belirlese de öldürülenlerin ailelerinin ne kadar kan parası talep edilebileceklarini sınırlayan bir yasa olmadığından bir çok vakada mahkumlar kan parasını ödeyemedikleri için idam ediliyor. Mağdurun ailesi idamı seçtiği takdirde yalnızca infaza tanıklık etmekle kalmayıp bizzat infaza katılmaya da teşvik ediliyor.

İran İnsan Hakları'nın (IHRNGO) 2024 Ölüm Cezası Raporu'na göre, geçtiğimiz yıl İran'da aralarında reşit olmayan bir genç ve 19 kadının da olduğu en az 419 kişi cinayet suçlamasıyla idam edildi.

Bu, 2010'dan bu yana en yüksek kısas infazı sayısı.

Kaydedilen kısas infazlarının yalnızca yüzde 12'si resmi kaynaklarca açıklandı. İran İnsan Hakları, 2024'te ayrıca, 649 ailenin kısas infazları yerine diyet veya bağışlanmayı seçtiğini raporladı.

IHRNGO verilerine göre, 2025'in ilk beş ayında da İran'da en az 233 kişi cinayet suçlamasıyla idam edildi.

En son Türkiye'nin iade ettiği rapçi Emir Tatalu'nun ölüm cezası mayıs sonunda Yüksek Mahkeme tarafından onandı ve sanatçının "Hazreti Muhammed'e küfür" suçlamasıyla her an asılarak idamı söz konusu.

Türkiye'nin iade ettiği İranlı rapçi Tatalu'nun idam cezası kesinleşti
ANKARA GÖNDERDİ TAHRAN İNFAZ EDECEK
Türkiye'nin iade ettiği İranlı rapçi Tatalu'nun idam cezası kesinleşti
8 Haziran 2025

İran’da idam cezası

İran ceza hukuku, İslami Şeriat’a (özellikle Şii fıkhına) dayanıyor. İran Ceza Kanunu birçok suç için idam cezasını öngörüyor.

Mahkemeler genellikle üç tür ölüm cezası kararı veriyor: Hudud: Allah hakkı sayılan değişmez cezalar; Kısas: aynen karşılık verme; Ta’zir: Cezayı devletin belirlediği uyuşturucu suçları vb.

Sanıkların idam cezasına çarptırılabildikleri şiddet içeren suçların başında cinayet ve silahlı soygun ve adam kaçırma geliyor. Dinsel suçlar arasında İrtidad (islamdan dönme), geniş yorumuyla siyasi muhalefeti kapsayabilen fesad fi'l-arz (yeryüzünde bozgunculuk) ve Muharabe (Allah'a karşı savaş): Silahlı örgüt üyeliği, isyan var.

Ahlaki ve toplumsal suçlar da idamla cezalandırılabiliyor. Bunlar arasında zina, kimi durumlarda eşcinsel ilişkiler ve tecavüz aynı kategoride suç olarak kabul ediliyor.

2017’ye kadar 30 gramdan fazla eroin/kokain bulundurmak ölüm cezasına yol açabiliyordu. 2017’de yasa değişip eşikler yükseltilse de ölüm cezası yerinde duruyor.

İran, Çin'den sonra dünyada en çok idam cezası uygulayan ülke. 2023'te Iran İnsan Hakları ve Uluslararası Af Örgütüne göre en az 834 kişi idam edildi. Büyük bölümü uyuşturucu ve cinayet suçlarından olmakla birlikte tartışmalı siyasi davalardan da çok sayıda infaz gerçekleşiyor.

Uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri  İran’ı avukata erişim hakkının tanınmaması ve gizli yargılamalar başta olmak üzere adil yargılama hakkının ihlaliyle, özellikle siyasal davalarda işkence ve itirafa zorlama, 18 yaşından küçüklerin de idamı ve Kürt, Beluç, Bahai  ve Sünni sanıkların etnik ve mezhepsel ayrımcılık güdülerek daha sık idama mahkûm edilmesi dolayısıyla eleştiriyor.

(AEK)

Haber Yeri
Tahran-Kezvin
iran islam cumhuriyeti ölüm cezası
ilgili haberler
İnsan hakları savunucularından İran’a: İdam cezalarını kaldırın
31 Temmuz 2024
/haber/insan-haklari-savunucularindan-irana-idam-cezalarini-kaldirin-298053
BM, İran’da idam cezasının infaz edilmesini kınadı
10 Aralık 2022
/haber/bm-iran-da-idam-cezasinin-infaz-edilmesini-kinadi-271239
İRAN İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ
İran'da bir haftada 32 kişi idam edildi
29 Temmuz 2022
/haber/iran-da-bir-haftada-32-kisi-idam-edildi-265176
Kürt Aktivist Penahi İran’da İdam Edildi
8 Eylül 2018
/haber/kurt-aktivist-penahi-iran-da-idam-edildi-200605
İran'da Gazeteci Mirnehad "Terör Faaliyeti"nden İdam Edildi
6 Ağustos 2008
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İnsan hakları savunucularından İran’a: İdam cezalarını kaldırın
31 Temmuz 2024
/haber/insan-haklari-savunucularindan-irana-idam-cezalarini-kaldirin-298053
BM, İran’da idam cezasının infaz edilmesini kınadı
10 Aralık 2022
/haber/bm-iran-da-idam-cezasinin-infaz-edilmesini-kinadi-271239
İRAN İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ
İran'da bir haftada 32 kişi idam edildi
29 Temmuz 2022
/haber/iran-da-bir-haftada-32-kisi-idam-edildi-265176
Kürt Aktivist Penahi İran’da İdam Edildi
8 Eylül 2018
/haber/kurt-aktivist-penahi-iran-da-idam-edildi-200605
İran'da Gazeteci Mirnehad "Terör Faaliyeti"nden İdam Edildi
6 Ağustos 2008
Sayfa Başına Git