DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 07.01.2026 00:21 7 Ocak 2026 00:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.01.2026 00:31 7 Ocak 2026 00:31
Okuma Okuma:  1 dakika

İran'da gösteriler büyüyerek sürüyor

İran'da hayat pahalılığına yönelik başlayan eylemler onbinlerce insanın sokağa çıktığı gösterilere dönüştü. Abdanan'da hükümet güçleri kenti terk etti. Kirmanşah'da ise kent sarayı yakıldı.

Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı

İran'da gösteriler büyüyerek sürüyor

İran'ın İlam eyaletine bağlı Abdanan'da sokağa çıkan on binlerce insan, kent merkezinde bulunan Abdanan Polis Karakolu'nu ve ordu deposunu ele geçirdi. MA'nın haberine göre, yürüyüş için sokağa dökülen halkın barışçıl bir şekilde ele geçirdiği karakol içerisinde bulunan polislerin de halk ile işbirliği yaptı. Karakolu, halka teslim eden polisler, bölgeden geri çekildi. 
 
İlam eyaletine bağlı Melekşahi kentinde de bütün rejim güçleri kentten çıkartıldı, kent halkın kontrolüne geçti. Kentin büyük bir kesiminde elektriklerin kesildiği ve yoğun helikopter uçuşu yapıldığı bildiriliyor.

İran'ın Kirmanşah kentinde, kent sarayının ateşe verildiği öğrenildi. Öte yandan kentte bulunan pek çok devlet kurumunun da yine ateşe verildiği kaydedildi. Rejim güçlerinin konuşlandığı ve ablukaya alınmaya çalıştığı kentte gösteriler sürüyor.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
İran Kirmanşah
“İran’daki protestolara gençler, özellikle ergenler, güçlü biçimde katılıyor”
6 Ocak 2026
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi
6 Ocak 2026
PROTESTOLARIN 6. GÜNÜNDE
İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
2 Ocak 2026
PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz
2 Ocak 2026
“İran’daki protestolara gençler, özellikle ergenler, güçlü biçimde katılıyor”
6 Ocak 2026
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi
6 Ocak 2026
PROTESTOLARIN 6. GÜNÜNDE
İran İslam Cumhuriyeti içeride halkın talepleri, dışarıda ABD'nin askeri baskısı arasında sıkıştı
2 Ocak 2026
PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz
2 Ocak 2026
