İran'da gösteriler büyüyerek sürüyor

İran'ın İlam eyaletine bağlı Abdanan'da sokağa çıkan on binlerce insan, kent merkezinde bulunan Abdanan Polis Karakolu'nu ve ordu deposunu ele geçirdi. MA'nın haberine göre, yürüyüş için sokağa dökülen halkın barışçıl bir şekilde ele geçirdiği karakol içerisinde bulunan polislerin de halk ile işbirliği yaptı. Karakolu, halka teslim eden polisler, bölgeden geri çekildi.



İlam eyaletine bağlı Melekşahi kentinde de bütün rejim güçleri kentten çıkartıldı, kent halkın kontrolüne geçti. Kentin büyük bir kesiminde elektriklerin kesildiği ve yoğun helikopter uçuşu yapıldığı bildiriliyor.

İran'ın Kirmanşah kentinde, kent sarayının ateşe verildiği öğrenildi. Öte yandan kentte bulunan pek çok devlet kurumunun da yine ateşe verildiği kaydedildi. Rejim güçlerinin konuşlandığı ve ablukaya alınmaya çalıştığı kentte gösteriler sürüyor.

(Mİ)