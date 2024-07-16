İran'da dört sivil Kürt gözaltında kayıp

İran Kürdistan'ında (Rojhilat) dört sivil Kürt, İran İstihbarat Bakanlığı ajanlarınca tutuklandı. Tutuklanan sivillerin nerede oldukları ve başlarına neler geldiği bilinmiyor.

Kürdistan İnsan Hakları Ağı (KHRN) Piranşehr’de yaşayan Omid Ahmedi’nin 9 Temmuz’da yerel mahkemeye çağrıldıktan sonra güvenlik güçlerince alıkonduğunu, aynı kentten emekli öğretmen Esmail Marufi'nin de aynı gün arama izni olmaksızın evine yapılan baskın sonucu tutuklandığını açıkladı.

KHRN'nin haberine göre, istihbarat ajanları, 10 Temmuz’da da Mahabad kentinin girişinde Süleyman Mahmudi’yi ve yine Mahabad’da yaşayan Ali Daneş'i, ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan bir baskınla tutuklandı.

Nerede oldukları bilinmiyor

Bu dört kişinin nerede oldukları tutuklanmalarının üzerinden bir hafta geçmesine karşın hala bilinmiyor. Tutuklanma nedenlerine ilişkin olarak da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Arka plan

Temmuz 2022’de gene Rojhilat'ta İsrail istihbarat servisi Mossad ajanı oldukları iddisıyla gözaltına alınan dört Kürt sivil, Muhammed Feramerizi, Muhsin Mazlum, Wefa Azerbar ve Pijman Fatihi'den bir daha haber alınamamıştı.

Bu dört sivilin daha sonra işkence, kötü muamele ve adil olmayan yargılamayla süren tutsaklıklarının ardından 2024 başlarında idam edildikleri öğrenildi.

İran’da özellikle son zamanlarda Kürtlere yönelik olarak uluslararası hukukun ihlaliyle gerçekleştirilen artan sayıdaki zorla kaybetmeler Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları kuruluşları tarafından da gündeme getiriliyor.

(TKY/AEK)