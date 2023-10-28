İran'da 'ahlak polisi'nin şiddet uyguladığı 16 yaşındaki kız çocuğu öldü

İran'ın başkenti Tahran'da 'ahlak polisi' tarafından şiddete uğradığı ifade edilen 16 yaşındaki Armita Geravand hayatını kaybetti.

Reuters’ın İran resmi haber ajansı IRNA'ya dayandırdığı haberine göre; 16 yaşındaki kız çocuğu 1 Ekim’de komaya girdi.

Geravand’ın geçtiğimiz hafta ise; beyin ölümü gerçekleşti. IRNA, haberi "Maalesef beyin hasarı yaşadıktan sonra bir süre komaya girdi. Birkaç dakika önce öldü" sözleriyle duyurdu.

1 Ekim tarihli fotoğrafta Geravand'ın Tahran Metrosu'nda kadınlar tarafından trenden çıkarıldığı görülüyor. Fotoğraf: VOA

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Ne olmuştu?

Norveç merkezli Kürt insan hakları örgütü Hengaw, ekim ayı başında Armita Geravand'a metroda İran 'ahlak polisi' tarafından şiddete maruz kaldığını duyurmuştu. Hengaw, Geravand'ın metroda kadın 'ahlak polislerinin’ şiddetine maruz kaldığını, kaldırıldığı hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındığını açıklamıştı.

İran ise Geravand'ın 1 Ekim'de Tahran metrosunda İslami kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi mensuplarının şiddetine maruz kaldığı iddialarını reddetti. Yetkililer Geravand'ın tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldığını, düşerken başını çarptığını, güvenlik güçleriyle herhangi bir olay yaşanmadığını savundu.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan Jîna Mahsa Amini hastaneye kaldırılmış, Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Amini'nin katledilmesinin ardından İran’da protestolar başlamış 500’ün üzerinden insan hayatını kaybetmişti.

(RT)