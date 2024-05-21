İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tebriz'de cenaze töreni düzenlendi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için planlanan cenaze merasimlerinin ilki Tebriz'de düzenlendi.

Tebriz Şüheda Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dua edildi.

İkinci tören Tahran’da

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan, Musalla Meydanı'na götürüldü.

Tebrizliler, Cumhurbaşkanı Reisi ve yaşamını yitiren diğer yetkililere son kez veda etti.

Tebriz’de cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayan merasimler, bugün Kum kentinde yarın da (22 Mayıs) Tahran'da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi perşembe günü Meşhed kentinde düzenlenecek törenle defnedilecek. (TY)