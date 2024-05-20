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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 08:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 16:55
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İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve helikopterdeki diğer yetkililerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Televizyon daha önce, Reisi ve heyetini taşıyan helikoptere ulaşıldığını, enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine gittiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yaptığını ve kaza meydana geldiğini, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti. AA'nın haberine göre, Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. İran ise helikopterin yerini İran dronlarının belirlediğini açıkladı.

Reisi’nin helikopteriyle birlikte uçan diğer iki helikopter de bölgeye zorunlu iniş yapmıştı.

IRNA'nın bu sabaha karşı Telegram hesabından yaptığı duyuruda “Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar” demişti.

(AS)

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