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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 20:57
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2024 22:22
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FÜZE SALDIRILARININ ERTESİ GÜNÜ

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İsrail ile savaş peşinde değiliz"

İsrail, İran'ın topraklarına füze saldırısı düzenlemesinin "bedelini ödeteceğine" ant içti, Tahran ise hedef alınırsa daha da büyük bir saldırı başlatacağı konusunda uyardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İsrail ile savaş peşinde değiliz"
Pezeşkiyan Doha'da Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile/IRNA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Çarşamba günü İran'ın "savaş peşinde koşmadığını" vurguladı ancak İsrail'in dünkü füze saldırısına misillemede bulunması halinde daha güçlü bir yanıt vereceğini söyledi.

Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile Doha'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Eğer [İsrail] tepki vermek isterse, daha güçlü bir yanıt vereceğiz, İslam Cumhuriyeti bunda kararlı" dedi.

Cumhurbaşkanı "Savaş peşinde koşmadıklarını, kendilerini tepki göstermeye zorlayanın İsrail olduğunu" söyledi.

Pezeşkiyan, İran'ın İsrail'e hipersonik silahlar da dahil olmak üzere yaklaşık 200 füze fırlatmasının ertesi günü konuştu ve korkuya kapılan sivil halkı sığınaklara gönderdi.

İsrail İran füzelerinin çoğunu durdurduğunu söyledi. Sağlık görevlileri de şarapneller nedeniyle iki kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Füzelerden biri bir okul binasını tahrip etti.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail ordusu, birkaç İran füzesinin herhangi bir hasara yol açmaksızın hava üslerine düştüğünü söyledi.

Pezeşkiyan "Siyonist rejimin kirli amacı[nın] bölgede güvensizlik yaratmak ve kriz yaymak [olduğunu]" ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, "ABD ve Avrupa ülkelerinden istedi[klerinin] bölgeye yerleştirdikleri varlığa [İsrail] kan dök[meyi] durdurmasını söylemeleri [olduğunu]" dile getirdi.

Şeyh Temim de, İsrail'in, Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik saldırılarıyla bölgeyi "uçurumun eşiğine" sürüklediği konusunda uyardı.

Emir ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik süre giden saldırılarını kınayarak, "Doha'nın 7 Ekim saldırılarıyla savaşı tetikleyen Filistinli militan grup Hamas ve İsrail arasında ateşkes sağlama çabalarını sürdüreceğini" söyledi.

(AEK)

Haber Yeri
Tahran
Mesud Pezeşkiyan İran'ın füze saldırıları İran-İsrai çatışması
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