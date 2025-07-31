İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ‘Zengezur Koridoru’ açıklaması

İran Cumhurbaşkanlığı, Mesud Pezeşkiyan’ın Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle dün (30 Temmuz) bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmanın metnini yayımladı.

Konuşmasında komşular ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, bu bağlamda “kuzeybatıdaki sınır geçişi” diyerek Zengezur (Syunik) Koridoru konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Pezeşkiyan, şöyle dedi:

“Komşularımız ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geniş bir perspektiften değerlendirdiğimizde ülkenin kuzeybatısındaki sınır geçişleri gibi detaylı konular hakkında endişelenmemize gerek yok.

“Komşularımızla ilişkilerimizi, sınır engellerini kaldırma ve ekonomilerimizi kapsamlı bir şekilde birbirine bağlama çerçevesinde ele almalıyız. Hassasiyetleri azaltmalı ve yapıcı etkileşimleri genişletmeyi düşünmeliyiz.”

Zengezur (Syunik) Koridoru hakkında

İran, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ve Türkiye'yi etkileyen koridorun harita üzerindeki konumu, Görsel: AA

Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki uzun süreli gerilim başlıklarından biri olan koridor.

Türkiye ve Azerbaycan’ın “Zengezur Koridoru” olarak adlandırdığı proje, Nahçıvan ile Azerbaycan’ı doğrudan birbirine bağlamayı hedefliyor ve koridorun Ermenistan denetiminde olmaması konusunda ısrar ediliyor.

Ermenistan ise kendi topraklarından geçecek; ancak kendi denetiminde olmayacak projeye karşı çıkıyor ve bunun yerine, tüm bölgeyi kapsayan “Barış Kavşağı” projesini gündemde tutmaya devam ediyor.

Son olarak ABD, koridorun kendi denetimine verilmesini talep etti. (TY)